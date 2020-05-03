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СМИ: Леди Гага ждет ребенка

СМИ: Леди Гага ждет ребенка
19:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американские журналисты выяснили, что артистка беременна от бойфренда, с которым встречается около полугода.

В начале этого года в прессе появилась информация о том, что у Леди Гаги появился новый бойфренд.

Тогда интернет-пользователи тщательно пытались выяснить, с кем же певица закрутила роман, ведь снимки папарацци были настолько плохого качества, что разглядеть лицо мужчины было попросту невозможно.

В феврале журналисты все же выяснили имя нового избранника артистки. Им оказался генеральный директор Parker Group Майкл Полански. Его компания занимается благотворительностью, а еще бизнесмену принадлежит институт Иммунотерапии рака.

 

По слухам, отношения Леди Гаги и Майкла развивались настолько стремительно, что уже через месяц певица познакомила возлюбленного со своей матерью Синтией. А на днях журналисты издания Globe выяснили, что артистка беременна от бойфренда, с которым встречается около полугода.

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"Она уже давно думала о детях, но остальные мужчины просто не подходили на роль отца. Но она чувствует, что Майкл - тот самый человек, от которого ей не страшно рожать ребенка", - рассказали инсайдеры репортерам.

Правда, никаких официальных подтверждений от самой певицы пока нет.

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Леди Гага, Беременность, Майкл Поланскі.
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