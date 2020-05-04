Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине разрешили проведение плановых операций
В Украине разрешили проведение плановых операций
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

"Ты – моя муза!": Потап трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)

"Ты – моя муза!": Потап трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
10:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет и мотивирует. И звездные супруги Потап и NK в который раз это доказывают.

Сегодня, 4 мая, день рождения празднует одна из самых популярных украинских певиц Настя Каменских. Звезде исполняется 33 года. Присоединился к поздравлениям ее муж Потап, который распространил трогательное сообщение в сети.

Они поддерживают друг друга, помогают в творчестве и наслаждаются каждым мигом, проведенным вместе. В особый день для своей возлюбленной Потап решил еще раз рассказать, как любит ее. Нежное поздравление он опубликовал на личной странице в инстаграме.

Творческие люди способны на невероятно романтические поступки. Они выражают свои чувства в песнях, стихах, танцах. Потап написал для своей музы чувственное поздравление.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_wOqJJB_l8/

Звезда "Игры престолов" установил новый мировой рекорд (Видео)

"Я люблю тебя легкой, которая идет вдоль пляжа, по воде, итальянские песни поет и вдыхает запах весны. Я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой. Рассвет каждого дня мне дарован, чтобы снова наслаждаться тобой. Если вы найдете мужчину, который влюблен будет так же, как я, то скажите ему, что счастливее никогда не встречали вы меня. Расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Алексея к Насте любовь!"– с нежностью написал рэпер.

Я люблю тебя, мой лягушонок! Ты делаешь меня счастливым! Ты – моя муза! Спасибо тебе! – отметил влюбленный Потап.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко, НК, День рождения Насти Каменской.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Пандемия COVID-19: Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Что происходит с организмом человека, который выздоровел от коронавируса
Что происходит с организмом, который выздоровел от COVID-19
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь