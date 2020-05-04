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На месте не сидится: Принц Гарри готов переехать к теще

На месте не сидится: Принц Гарри готов переехать к теще

На месте не сидится: Принц Гарри готов переехать к теще
19:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Семья готовится к переезду в новый особняк с матерью Меган Маркл, Дорией Редлан.

Королевская пара испытывает терпение общественности и прессы, оставляя в тайне свое новое жилье на голливудских холмах. Как сообщили инсайдеры изданию The Sun, предыдущее жилище Меган Маркл и принц Гарри только снимали, а после завершения карантина готовы переехать в собственное имение вместе с Дори Редлан.

Супруги остановились на доме кинопродюсера Стива Чесмена, стоимость которого оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов - более 300 миллионов гривен. Судя по всему, такая потрясающая сумма вполне оправдана, ведь соседями пары станут голливудские актеры Том Хэнкс и Бен Аффлек с новой избранницей Аной де Армас. Несмотря на пандемию коронавируса, Меган и Гарри не спешат осматривать дом лично, для них обеспечили панорамную экскурсию по имению.

Источники, близкие к королевскому наследнику, уверяют, что к очередному переезду готовятся не только молодые родители с сыном Арчи, но и бабушка малыша 63-летняя социальная работница Дория.

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"Как только карантин и ограничения движения завершатся, Гарри и Меган переедут в свое новое пространство. Они хотят, чтобы Дория также была включена в эти планы. Гарри сблизился с ней, поэтому, верите или нет, он согласился с идеей жить со своей тещей", - отмечают инсайдеры.

Мать Меган отказались жить под одной крышей с семьей, которая так стремилась к самостоятельности и независимости от именитых родственников. Поэтому на территории нового поместья Дория будет иметь собственный домик. Так, бабушка сможет помогать Меган с внуком, ведь та не доверяет единственного сына няням.

Следует отметить, что новое шестикомнатное поместье выходит к побережью океана, оборудовано бассейном, кинотеатром и садом. Кроме того, на территории поместья есть зона для барбекю, что обеспечит семьи частный отдых просто дома.

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Принц Гарри, Королевская семья, Переезд, Меган Маркл, Дориа Редлан, Герцоги Сассекские.
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