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Эксклюзивный контракт: PewDiePie заключил сделку с YouTube

Эксклюзивный контракт: PewDiePie заключил сделку с YouTube
03:18 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:PewDiePie подписал эксклюзивный контракт с YouTube

Стример Феликс Чельберг заключил эксклюзивный контракт с видеохостингом YouTube. Условия сделки не разглашаются.

"Стриминг — это то, на чём я собираюсь сосредоточиться в 2020 году, поэтому партнёрство с YouTube и возможность быть в авангарде развития платформы сулит захватывающее будущее", - говорит Чельбер. 

PewDiePie начал размещать видео на YouTube в 2010 году. С тех пор на его канал подписались более 104 миллионов человек, а суммарное количество просмотров его роликов перевалило за 25 миллиардов. В 2014 году он подписал контракт с MLG, а в 2017-м — с Twitch.

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В 2016 году стример также заключил соглашение с Disney, но оно было расторгнуто уже в следующем году. В конце 2019-го PewDiePie объявил о намерении сделать перерыв от YouTube.

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YouTube, PewDiePie, Феликс Чельберг, Стример.
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