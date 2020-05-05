Время для романтики и любви: Леся Никитюк продемонстрировала нежный образ

Новости шоу бизнеса:Телеведущая для очередной съемки выбрала букет любимой сирени и надела топ с пикантным декольте.

Знаменитая телеведущая не афиширует свои отношения и держит в тайне "постоянного" бойфренда, как отметила она Оле Поляковой. Однако, как и любая девушка, она хочет внимания и романтики. В инстаграм-профиле Леся Никитюк отметила, что именно весной идеальное время для мужчин, чтобы проявлять свою привязанность и любовь к девушке. Например, об особом отношении может свидетельствовать букет сирени.

Для домашней съемки ведущая выбрала белый приталенный топ с оголенными плечами и пикантным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Наряд также акцентировал на тонкой талии звезды и стройной фигуре. Изысканный верх образа Леся Никитюк дополнила широкими серыми брюками из блестящей ткани. Она не забыла и о золотых цепочках и серьгах-кольцах.

Однако главным акцентом фото стал не look знаменитости, а именно букет сирени. Никитюк подчеркнула, что эти цветы символизируют первую любовь, невинность, чистоту и даже сильный характер.

В комментариях под публикацией фолловеры признались, что раньше не догадывались о таком особом значении сирени, однако поделились своими традициями и воспоминаниями: "Когда-то думали, если съесть цветок с пятью лепестками, исполнится желание", "Мы всегда перед экзаменами гадали на цветках сирени". Не обошли вниманием подписчики и образ Леси Никитюк, засыпав ее комплиментами.