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"Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье

"Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вероятно, это платье должно было красоваться на красной дорожке Met Gala 2020.

Американская актриса Джулия Робертс редко выходит на красные дорожки светских событий и не тратит лишние средства на гламурную жизнь. Известно, что элитный бал костюмов в музее Метрополитен Met Gala является недешевым удовольствием, но из-за его отмены в 2020 году Джулия позволила себе немного иронии.

На своей инстаграм-странице 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором стоит одетая в пышное черно-белое платье со шлейфом на краю ванны и смотрит в окно. В руках женщина держит стакан с жидким содержимым, возможно, алкоголем и поделилась, что вчера так и не пошла на бал Met Gala.

"Вот я ... не собираюсь сегодня вечером на бал", – говорится в тексте к фотографии.

 
 
 
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Here’s me...not going to the Met Ball tonight. #stayhome #yesyoustillhavetostayhome

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

СМИ: Джулия Робертс подала на развод

Бал Института костюма, который еще часто называют "фэшн-Оскаром", должен был состояться 4 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Следовательно немало звезд отложили свои яркие образы на следующий год, а некоторые даже показали, в каком эпатажном наряде должны были прийти на событие.

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Все по теме:

Платье, Джулия Робертс, Актриса, Образ, Met Gala, Met Gala 2020.
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