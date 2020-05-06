Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Новости шоу бизнеса:Найдите на картинке фейковую пару и узнайте, какой вы в отношениях.

Разобраться в делах сердечных нередко бывает очень сложно. Порой мы сами не понимает, что держит нас рядом с тем или иным человеком. Тот ли партнер возле нас?

Помочь понять и разобраться в отношениях могут помочь разнообразные психологические тесты. Сегодня мы предлагаем вам пройти один из таких, чтобы разобраться какой вы человек в отношениях и чего ждете от выбранной вами половинки.

Ниже представлены 4 пары, вам нужно внимательно посмотреть на каждую из них и определить, какая пара по вашему мнению ненастоящая. В результате мы узнаем о вас в отношениях.

Сделали свой выбор и готовы узнать результаты? Листайте ниже!

А. Парень дарит девушке букет

Вас можно назвать ловеласом. Вы легко и непринужденно знакомитесь с новыми людьми и находите к ним подход. При этом не испытываете никакого стеснения в общении, очень открытый человек. Благодаря вашей харизме и отличному юмору сердца избранников быстро оттаивают.

Такая модель поведения не навсегда, как только человек поймет, что нашел ту самую половинку, то все свои силы и запал будет отдавать лишь одному любимому человеку.

В. Парень обнимает девушку за плечи

Человеку сложно открываться и доверять новым людям. Проблема состоит в неуверенности человека и внутренних зажимах и блоках, которые мешают ему полностью отдаться чувствам. Вы считаете, что вы недостаточно хороши для кого-то, но правда в том, что вы замечательный, но слепой человек, который не замечает своих плюсов нарочно.

Отбросьте все свои страхи и сомнения и, возможно, ваши отношения вдохновят вас на новые поступки и свершения.

С. Пара держится за руки

Вы любите и цените собственную свободу. Вам важно быть в гармонии с самим собой, а только потом с окружающим миром. Вы не испытываете никаких волнений по поводу того, что можете навсегда остаться один.

Вы, как по-настоящему свободолюбивый человек, ищете жизнерадостного и общительного человека, который не связан какими-то комплексами и предрассудками. Ваш партнер в первую очередь должен быть другом, который скрасит серые будни разговорами и приятными мелочами.

D. Парень и девушка обнимаются

Это выбор романтичной натуры. Романтические поступки, цветы, ужин на крыше — это все о вас. Вы очень влюбчивый человек и недопустимым для вас являются измены. Вы никогда не предадите и нарочно не обидите вашу вторую половинку.