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"Холостяк 10 сезон": Даша Ульянова поделилась страстным видео с Максом (Видео)

"Холостяк 10 сезон": Даша Ульянова поделилась страстным видео с Максом (Видео)
09:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Поклонники пары собрали в одно видео все самые страстные моменты девушки с главным героем "Холостяка-10".

23-летняя гимнастка из Кривого Рога еще с первой вечеринки понравилась Максиму Михайлюку и покорила сердце зрителей. В то время, как хейтеры уверяют, что кроме чрезмерной раскованности и сексуальности Даше нечем заинтересовать холостяка, то другие мечтают о счастливом финале для пары и готовы монтировать видео с самыми пикантными сценами шоу. Девушка опубликовала ролик на личной странице в инстаграме.

В видео появилось немало кадров Максима и Даши из всех девяти выпусков, начиная с первого свидания, на котором и состоялся дебютный поцелуй проекта "Холостяк-10". Говоря откровенно, в их истории гораздо больше страсти и химии, чем романтики. Так, поклонники гимнастки не обошли стороной и откровенное признание участника о влюбленности на последней церемонии роз, ночные купания в бассейне, сближение в спа и соблазнительные взгляды в джакузи с бокалом шампанского.

Пока неизвестно, как завершится история Макса и Даши, однако то, что именно она любимица тысяч телезрительниц – безоговорочный факт. Об этом свидетельствуют комментарии в социальных сетях и многочисленные фан-страницы.

Вашими глазами, – подписала горячее видео Даша.

 
 
 
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Вашими глазами ...

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Холостяк 10 сезон 9 выпуск: романтические свидания в Египте и кто покинул проект

Стоит отметить, что меньше чем за сутки это видео посмотрели более 77 тысяч фолловеров и оставили сотни отзывов: "Вау наконец кто-то это смонтировал и мне не придется выискивать эти моменты, чтобы посмотреть снова", "Самая горячая пара всех сезонов", "Вопрос: что там делают другие девушки? Все же ясно", "Как же он на нее смотрит".

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Все по теме:

Холостяк, Холостяк 10 сезон, Максим Михайлюк, Даша Ульянова.
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