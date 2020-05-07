Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19
Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились

Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
18:41 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Анонимный инсайдер утверждает, что супругу принца Чарльза очень раздражает популярность Кейт Миддлтон.

Сейчас Кейт Миддлтон - одна из самых популярных женщин британской королевской семьи. Многие зарубежные СМИ уже сейчас называют ее будущей королевой и настаивают, что трон займет принц Уильям, а не принц Чарльз.

Согласно новой информации издания New Idea, Камилла Паркер-Боулз не собирается сдаваться без боя.

"Герцогиня Корнуольская делает все, чтобы показать Елизавете II, что именно она должна стать королевой-консортом, а Чарльз - королем", - рассказал инсайдер журналистам. По его словам, именно ради этой цели Камилла старается держать себя в форме и занимается балетом.

"Цель – отразить портрет нации": Кейт Миддлтон работает над фотопроектом о коронавирусе
"Цель – отразить портрет нации": Кейт Миддлтон работает над фотопроектом о коронавирусеЧитать полностью

"Камилла чувствует, что Кейт перетягивает на себя внимание общественности. Она едва ли не в предательстве ее обвиняет", - сообщил аноним. Он подчеркнул, что сейчас между Миддлтон и Паркер-Боулз развязалась самая настоящая война, ведь сама Кэтрин тоже не собирается уступать свекрови.

Сейчас подобные конфликты совсем не на пользу королевской семье. В последнее время Виндзорам итак пришлось тяжело из-за скандала с Меган Маркл и принцем Гарри, которые решили покинуть Великобританию ради жизни в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Королевская семья, Камилла Паркер-Боулз, Герцоги Кембриджские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь