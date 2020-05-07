Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились

Новости шоу бизнеса:Анонимный инсайдер утверждает, что супругу принца Чарльза очень раздражает популярность Кейт Миддлтон.

Сейчас Кейт Миддлтон - одна из самых популярных женщин британской королевской семьи. Многие зарубежные СМИ уже сейчас называют ее будущей королевой и настаивают, что трон займет принц Уильям, а не принц Чарльз.

Согласно новой информации издания New Idea, Камилла Паркер-Боулз не собирается сдаваться без боя.

"Герцогиня Корнуольская делает все, чтобы показать Елизавете II, что именно она должна стать королевой-консортом, а Чарльз - королем", - рассказал инсайдер журналистам. По его словам, именно ради этой цели Камилла старается держать себя в форме и занимается балетом.

"Камилла чувствует, что Кейт перетягивает на себя внимание общественности. Она едва ли не в предательстве ее обвиняет", - сообщил аноним. Он подчеркнул, что сейчас между Миддлтон и Паркер-Боулз развязалась самая настоящая война, ведь сама Кэтрин тоже не собирается уступать свекрови.

Сейчас подобные конфликты совсем не на пользу королевской семье. В последнее время Виндзорам итак пришлось тяжело из-за скандала с Меган Маркл и принцем Гарри, которые решили покинуть Великобританию ради жизни в США.