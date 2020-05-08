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"Чего нам грустить?": Слава Каминская о бывшем супруге

"Чего нам грустить?": Слава Каминская о бывшем супруге
08:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница призналась, что сохраняет с бывшим мужем дружеские отношения ради детей.

Слава и Эдгар расстались в июне прошлого года, однако супруги продолжают общаться. Они воспитывают двух совместных детей и встречаются ради них.

На днях Каминская стала гостей прямого эфира на инстаграм-странице Оли Поляковой, где артистки сыграли игру "Правда ли действие". Во время трансляции Слава откровенно ответила на вопросы об отношениях с экс-возлюбленным и его новой избраннице.

Певица продолжает публиковать совместные фотографии с детьми и Каминским, где они вместе празднуют какие-то события. Однако Слава признается, что такие встречи происходят только ради детей.

А что нам делить? У каждого есть рядом свой человек. Чего нам грустить? У наших детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Возможно, из-за возраста, – признается исполнительница.

 
 
 
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@babaslavka, спасибо за этот вечер, за твою откровенность! А за то, что напоила меня, ты поплатишься  Такой вы меня еще не видели! Мама была в шоке (подробности в видео!). Слава рассказала об отношениях с бывшим мужем, о драках с Викой и дважды намекнула, что снова выходит замуж! Почитала ваши комментарии и только заметила - у нее, что, обручальное кольцо на руке? Слава, да??? Это правда??? 

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)

Что касается нынешней избранницы Эдгара, то Слава отметила, что она сочувствует, поскольку ей достался "такой человек". Знаменитость говорит, что Каминский хороший человек, однако считает, что любая женщина хочет внимания, нежности, чувствовать себя иногда слабой рядом с любимым, а Эдгар вовсе не такой человек. Рядом с ним должна быть сильная и самостоятельная девушка. 

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Развод, Певица, Слава, Эдгар Каминский.
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