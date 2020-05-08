Тест, который расскажет многое о Вас и Вашей второй половинке

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Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и ответить на вопрос, что вы больше любите:

А) огурец или помидор; Б) дыню или арбуз.

Огурец и дыня

Такой выбор более характерен для мужчин, нежели для женщин. Мужчины этого типа мужественны и серьезны. Они редко попадают под влияние и не подвержены алкоголизму. Среди них много спортсменов и любителей путешествий. Женщина с таким мужчиной будет чувствовать себя как за каменной стеной - его ответственность распространяется и на семейные отношения. Такие мужчины целеустремленны и легко добиваются намеченной цели. Но у данного типа есть и недостатки - "огуречно-дынному" мужчине недостает романтизма, поэтому если женщина ждет от него цветов, то ей лучше не ждать у моря погоды, а прозрачно намекнуть, что хотелось бы получить в подарок букет. Женщины этого типа часто становятся начальниками, но в семейной жизни они беспомощны, как дети: плохо готовят, не умеют распределить бюджет, не любят стирать и мыть посуду. Однако в лице такой женщины мужчина найдет верного и понимающего друга.

Помидор и арбуз

"Помидорно-арбузные" люди веселы и активны. Они отличаются повышенной коммуникабельностью, но не всегда бывают ровными в общении: взрывчатость их характера нередко приводит к скандалам. Мужчины этого типа - гурманы. Они ленивы и предпочитают тапочки и халат рюкзаку и спальному мешку. Женщины "помидорно-арбузного" склада эмоциональны, любят животных и домашний очаг, с ними рядом всегда тепло и уютно. Они не умеют плести интриги, но могут допустить бестактность, так как говорят то, что думают: искренность и бесхитростность - главное психологическое качество "помидорно-арбузных" людей.

Огурец и арбуз

Люди такого склада постоянно испытывают душевное смятение. Их внешнее спокойствие и сдержанность таят в себе внутреннее напряжение. Про таких мужчин говорят - "в тихом омуте черти водятся". С "огуречно-арбузным" человеком живешь как на вулкане - никогда не знаешь, что будет завтра и какую идею он сейчас вынашивает. "Огуречно-арбузные" женщины не устраивают скандалов по пустякам - они копят обиды и в один прекрасный день способны перебить всю посуду в доме, нередко о голову бедного супруга. "Огуречно-арбузные" люди - самый творческий тип. Они умеют размышлять, среди них часто встречаются ученые и изобретатели. С другой стороны, если бы Остап Бендер проходил этот тест, то он наверняка попал бы в лагерь "огуречно-арбузных" людей.

Помидор и дыня

Если вам близки именно эти плоды - вы уравновешенны, тактичны, спокойны. Вы обладаете внутренним тактом и чувственностью. Вы любите красивые вещи и имеете отличный вкус. "Помидорно-дынные" мужчины несколько женственны. Очень часто они становятся художниками, музыкантами, - в общем, творчество наиболее близко этим людям. Женщины этого склада влюбчивы, впечатлительны, в любви они страстны и постоянны. Из "помидорно-дынных" женщин получаются преданные, нежные и заботливые жены. А вот мужчины, принадлежащие к данному типу, могут оказаться самовлюбленными эгоистами.