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Кортни Кокс рассказала о самых лучших моментах в сериале "Друзья"

Кортни Кокс рассказала о самых лучших моментах в сериале "Друзья"
17:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса решила впервые посмотреть все серии сериала "Друзья" подряд.

Кортни Кокс, игравшая Монику Геллер в сериале "Друзья" на протяжении 10 лет, недавно осознала, что почти не помнит сюжет. В одном из интервью она призналась, что не пройдет ни один тест на знание сериала, потому что совершенно забыла все подробности.

"Мне постоянно задают вопросы о "Друзьях". Но я даже не помню, как снималась. У меня очень плохая память. Я, конечно, помню, что было весело и я всех там очень любила. Помню некоторые моменты своей жизни, которые совпали со съемками. Но не помню эпизодов", - сказала актриса. Поэтому она решила пересмотреть все сезоны "Друзей" на карантине.

Недавно Кортни вышла на связь с Эллен Дедженерис и рассказала об успехах в просмотре сериала. Актриса пока посмотрела "запоем" только первый сезон.

#AllinChallenge: актеры "Друзей" приглашают на съемочную площадку

"Оказывается, он правда хорош. Мне очень понравился эпизод с Днем благодарения, он пока мой любимый. Но я посмотрела только первый сезон", - поделилась Кокс.

Актриса добавила, что при просмотре сериала она вспомнила, каково ей было играть толстую Монику - оказывается, это было одним из самых приятных моментов во время съемок.

"Я обожала играть толстую Монику, потому что чувствовала себя очень свободно. Я могла танцевать… Вот как ты, Эллен, и никаких проблем. Это были очень приятные эпизоды", - отметила Кортни.

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Сериал, Актриса, Друзья, Кортни Кокс.
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