Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл продолжает портить жизнь Кейт Миддлтон даже после переезда в США.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали себя примерными родителями, которые воспитывают детей достойными продолжателями королевской династии.

Однако после отказа герцогов Сассекских от королевских полномочий, супругам пришлось взять на себя ряд их обязанностей и забыть о личных планах.

Так, по слухам, Миддлтон давно мечтала подарить избраннику четвертого ребенка, а теперь вынуждена заниматься делами Меган Маркл.

"Сейчас вся британская монархия нуждается в том, чтобы Кейт и Уильям постоянно были на виду. Беременность герцогини и ее последующий декрет заставят ее надолго исчезнуть из публичного пространства", - объясняли источники.

Говорят, оставить мысли о материнстве герцогиню призвала сама Елизавета II.

Королева понимает, что Миддлтон особенно любима подданными, а оставлять народ без своих представителей в столь сложный для всех период было бы неправильно.