"Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 8 мая, успешный рэпер и продюсер празднует свой 39-й день рождения.

Торжество Потапа пришлось на общенациональный карантин, однако для звездной семьи это не помеха. Вместе с женой Настей Каменских именинник организовал вечеринку в собственном доме.

День рождения Потапа не первый громкий праздник, который супругам приходится проводить в изоляции. Четыре дня назад свое 33-летие отмечала Настя Каменских. Для любимой рэпер организовал настоящую девичью вечеринку - декор в пастельно-розовых тонах, цветы и неоновые надписи.

Для своего мужа NK выбрала совсем другой стиль, который успела показать в инстаграм-профиле. Сначала Потап вместе с сыном Андреем сыграл в баскетбол, доказав всем свою хорошую физическую форму. А впоследствии его ждала по-настоящему королевская вечеринка, которая состоялась в частном доме пары.

View this post on Instagram По домашнему с @kamenskux #hbd A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on May 8, 2020 at 7:33am PDT

"По-домашнему с Настей", - подписал Потап.

Супруги выбрали для домашнего мероприятия стильные family look. Именинник одет в черные брюки, белую рубашку с галстуком и кроссовки, а изюминкой образа стал черный жакет в пайетках. В то время Настя выбрала белые кроссовки и водолазку с длинными рукавами и широкие черные брюки в пайетки. Певица собрала волосы в высокий пучок, а рэпер надел темные очки.

View this post on Instagram #bday #homeparty @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 8, 2020 at 7:55am PDT

Звездная пара позировала на фоне блестящей фотозоны с серебряной бахромой и неоновой короной. Яркости добавили и диско-шары, которые для антуража расположили в тележке из супермаркета. Поклонники были в восторге от таких образов Насти и Потапа, и лишь за несколько часов оставили более 60 тысяч лайков в инстарам-заметке Каменских.