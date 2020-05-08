Не все так гладко в королевстве: что известно о проблемах брака Ким Кардашьян и Канье Уэста

Новости шоу бизнеса:Карантин стал испытанием для многих семей.

Несмотря на то, что Ким Кардашьян, Канье Уэст и четверо их детей живут в роскошном большом доме, проблемы бытовые их не обошли.

Недавно источник из окружения пары рассказал The Sun о проблемах в отношениях Ким и Канье.

По его словам, супруги "разбежались по разным концам дома": "Их уже тошнит друг от друга, они постоянно спорят. Ким вообще сходит с ума от самоизоляции, потому что привыкла к активной жизни. Сейчас она много времени проводит с детьми без мужа. Она расстроилась насчет Канье, ей кажется, что он не справляется со своими семейными обязанностями. В итоге они разбежались по разным сторонам дома, чтобы сохранить вежливое общение".

View this post on Instagram Home sweet home . #quarantine #kanyewest A post shared by Kanye West (@kanyew.est) on Mar 25, 2020 at 1:30pm PDT

Ранее сообщалось о том, что Канье Уэст решил устроить Ким "каникулы" и вместе с детьми на время уехал на ранчо. Тогда инсайдер отметил, что в их доме "творится полный хаос". Он добавил, что Канье периодически "убегает" от семьи в свой кабинет, чтобы побыть в покое.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 6, 2020 at 8:39am PDT

Напомним, у Ким и Канье четверо маленьких детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и 11-месячный Псалм. В начале карантина Ким уже жаловалась на то, как ей тяжело со всем справляться: "Раньше я задумывалась об еще одном ребенке, но теперь поняла, что мне хватит. Мне приходится много готовить, стирать. Нужно заниматься с детьми. Я теперь иначе смотрю на учителей - это труд, который достоин уважения. Очень трудно все это совмещать".