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Не все так гладко в королевстве: что известно о проблемах брака Ким Кардашьян и Канье Уэста

Не все так гладко в королевстве: что известно о проблемах брака Ким Кардашьян и Канье Уэста
22:36 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Карантин стал испытанием для многих семей.

Несмотря на то, что Ким Кардашьян, Канье Уэст и четверо их детей живут в роскошном большом доме, проблемы бытовые их не обошли.

Недавно источник из окружения пары рассказал The Sun о проблемах в отношениях Ким и Канье.

По его словам, супруги "разбежались по разным концам дома": "Их уже тошнит друг от друга, они постоянно спорят. Ким вообще сходит с ума от самоизоляции, потому что привыкла к активной жизни. Сейчас она много времени проводит с детьми без мужа. Она расстроилась насчет Канье, ей кажется, что он не справляется со своими семейными обязанностями. В итоге они разбежались по разным сторонам дома, чтобы сохранить вежливое общение".

 
 
 
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Home sweet home . #quarantine #kanyewest

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Ранее сообщалось о том, что Канье Уэст решил устроить Ким "каникулы" и вместе с детьми на время уехал на ранчо. Тогда инсайдер отметил, что в их доме "творится полный хаос". Он добавил, что Канье периодически "убегает" от семьи в свой кабинет, чтобы побыть в покое.

 
 
 
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Напомним, у Ким и Канье четверо маленьких детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и 11-месячный Псалм. В начале карантина Ким уже жаловалась на то, как ей тяжело со всем справляться: "Раньше я задумывалась об еще одном ребенке, но теперь поняла, что мне хватит. Мне приходится много готовить, стирать. Нужно заниматься с детьми. Я теперь иначе смотрю на учителей - это труд, который достоин уважения. Очень трудно все это совмещать".

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Отношения, Канье Уэст, Проблемы, Ким Кардашьян.
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