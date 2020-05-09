Холостяк 10 сезон 10 выпуск: как прошло знакомство с родителями девушек

Новости шоу бизнеса:Вчера, 8 мая, прошел 10 выпуск популярного шоу "Холостяк".

Популярное шоу "Холостяк" 10 сезон идет к финишной прямой – уже через две недели состоится долгожданный финал. В шоу осталось четыре девушки, которые отчаянно борются за сердце своего желанного мужчины – Максима Михайлюка.

В новом выпуске девушки поделились историями из собственного детства. На волне этих воспоминаний, Максим решил немного изменить правила программы и пригласил мам участниц для знакомства.

Максим узнал много интересных историй от мамы каждой девушки.

Мамы решили решили не признаваться, кто чья, и дать Максиму возможность угадать ему. Это было очень весело и интересно. Холостяк немного даже перепутал некоторых родителей девушек. Максим попросил советы у мам, для того, чтобы устроить идеальные свидания для их дочерей.

Первой на индивидуальную беседу с Максом пошла говорить мама Даши. Женщина сказала, что ее дочь – разноплановый человек и предложила на свидании научить Дашу ездить на машине.

Следующей с Максом пошла говорить мама Кристины. Женщина сразу завалила холостяка вопросами, которые быстро наскучили мужчине. На просьбу парня, она предложила провести свидание с Кристиной с множеством мороженого и детьми.

Потом Холостяк решил поговорить с мамой Виктории. Во время разговора, мама девушки поняла, что она не так хорошо знает ее. Свидание женщина предложила провести на танцах.

Мама Даны говорила с Максом последней. Женщина рассказала, что ее дочь очень творческая и имела много побед в школе и различных конкурсах. Она рассказала, что ее дочь любит фотографироваться, поэтому посоветовала приготовить для участницы фотосессию.

Свидание с Дашей прошло в ее родном городе – Кривом Рогу. Холостяк прислушался к совету мамы Даши, и, одолжив машину у родителей Даши, решил научить участницу водить автомобиль. Пара много смеялась и общалась. После к паре присоединился отец Даши. Папа девушки рассказал, что это впервые он знакомится с парнем дочери. Мужчина решил проверить, научилась ли водить девушка, при этом говорив с Максимом. Затем они все вместе решили поехать в гости к родителям девушки. Там Максим познакомился с братьями девушки.

После встречи с родителями, пара уединилась, где Максим признался, что ему понравилась семья девушки. А Даша призналась, что влюблена.

Максим и Виктория поехали в Полтаву, где девушка провела экскурсию для холостяка. После этого Макс пригласил участницу на танцы. Пара училась танцевать кизомбо. После они поцеловались и решили прогуляться.

После, Максим встретился с родителями Виктории в ресторане. Они все много общались и узнавали больше друг о друге. Родители Виктории принесли детские фотографии девушки и рассказывали истории о ней.

На индивидуальном разговоре с папой, Максим узнал о ней интересные детали. Потом, Максим и Вика решили уединиться, но общение не очень получилось.

Максим снова поступил, как советовала мама девушки, и пригласил Дану на фотосессию. Максим решил самостоятельно фотографировать девушку, что им двоим очень понравилось.

Потом пара отправилась на встречу с родителями участницы. Они пили вино, говорили и весело проводили время с родственниками. Семья рассказала интересные факты из жизни девушки и узнали больше о Максиме. После этого отец Даны решил поговорить с Холостяком лично.

После встречи пара уединилась, где девушка призналась, что ей очень нравится Максим.

Последнее свидание было с Кристиной. Пара встретилась в детском парке профессий, где должна была провести время с детьми. Пара с малышами делали пакеты для подарков.

После ребята поехали встречаться с родителями девушки. Семья Кристины приготовила блиц-вопрос для пары, чтобы больше узнать о них. Однако оказалось, что участница почти ничего не знает о Холостяке. Затем Макс поговорил с отчимом девушки и узнал о ней много нового.

Далее Максим и Кристина решили поехать к ней домой, но поговорить паре нормально не удалось.

На церемонии роз Кристина появилась в новом образе, что стало неожиданностью. Девушка коротко постриглась. Максим решил с ней поговорить на индивидуальной беседе, где уличил ее во лжи, ведь девушка сказала, что подрезала свои волосы, хотя на самом деле просто сняла нарощенные.

На церемонии роз первой розу получила Даша, после нее – Дана. Когда он позвал Викторию, он загадал ей загадку, а потом сказал ей самой взять последнюю розу. Итак, проект покидает Кристина.

Что известно о Кристине?

Мечтательная девушка сама с Донецкой области, сейчас работает детским аниматором. В свое время закончила Макеевский педагогический колледж. Также она занимается разработкой собственного проекта, а именно дизайном нижнего белья. В будущем мечтает открыть бутик нижнего белья. Интересуется психологией и медитацией.