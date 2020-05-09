Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)

Какая у Вас внутренняя сила? - Тест дня

Какая у Вас внутренняя сила? - Тест дня
20:30 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:У каждого человека есть своя внутренняя сила.

Это не магическое или потустороннее свойство, а вполне реальная внутренняя зависимость от врождённых талантов и подсознательной интуиции.

Считается, что если человек обретёт истинную гармонию с собой, своими умениями и интуицией, то тогда внутренняя сила полностью заполнит его и он сможет, как это называется, даже "горы сворачивать".

Существует 6 типов внутренней силы. Рисунок, расположенный ниже, поможет вам отыскать свой тип и начать развивать себя для полноценного овладения своей внутренней жизненной силой.

№1 - череп

Ваша внутренняя сила заключается в поддержке близких людей. Если проводить аналогию черепа, как кость, защищающую самый важный орган в человеческом организме, с крепостью, то всё становится сразу понятно. Вам приятно, когда люди нуждаются в вашей помощи, вы с удовольствием её оказываете, ведь в такие моменты вам становится доступна ваша жизненная сила.

Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера

№2 - мозг

Тут всё ясно. Вы должны сосредоточить свою деятельность на координировании чего-либо или просто умственной занятости.

№3 - глаз

Если вы выбрали этот рисунок, то ваша внутренняя сила в возможности созидать нечто новое и удивительно. Вы определённо творческая личность.

Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону

№4 - легкие

Тут 2 варианта. Ваша внутренняя сила может заключаться в занятиях спортом и достижениями в этой области, либо она говорит вам, что вы должны воодушевлять на свершения других людей.

№5 - сердце

Ваша внутренняя сила связана со спасением жизни других людей. Способность исцелят дана вам от природы, так что не пренебрегайте ею и смените вектор своего развития на медицину.

Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

№6 - челюсть

Такие люди находят внутреннюю силу в общении с другими людьми. Именно вы можете стать следующим популярным телевизионным ведущим.

№7 - ухо

Противоположность предыдущему типу внутренней силы. Вы можете не проронить ни слова, пока случаете других людей. Именно вы можете стать великим психологом и помочь множеству людей справиться со своими страданиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Деми Ловато официально подтвердила свой роман с известным актером (Фото, Видео)
Деми Ловато официально подтвердила свой роман с известным актером (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь