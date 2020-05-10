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Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое

Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
20:25 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:За что отвечает последняя цифра вашего года рождения - узнайте из нашего материала.

Все мы знаем, что год нашего рождения и месяц играют большую роль в нашей жизни. Однако мало кто знает, что весомее последняя цифра года вашего рождения.

Каждая из 10 цифр отвечает за одну из пяти природных стихий. Вашим покровителем может быть Вода, Земля, Металл, Огонь или Дерево.

Итак, давайте же выясним, какая стихия отвечает за вашу природную сферу.

Если у вас последняя цифра года рождения 0-1, тогда вашей стихией является Металл. Люди-металл необычайно сильные, как физически, так и морально. Они очень настойчивы и целеустремленные. Зачастую металлические люди полагаются только на свои силы и держаться в стороне от мнения других.

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Несмотря на это, они любят пребывать в компании и много общаться.Такие люди не потерпят свою или чужую ошибку. Они слишком категоричны и честолюбивы.

Люди с конечной цифрой 2-3 в годе рождения близки к Воде. Вы обладаете творческим видение мира. Вы общительны и доброжелательны. Вас любят окружающие люди за то, что вы привлекательны внешне и внутренне. У вас отлично развита интуиция, которая является вашей спутницей на протяжении всей жизни.

У тех, год рождения кого заканчивается на 4-5, покровитель Дерево. Такие люди отличаются невероятным трудолюбием и уверенностью в себе. Для них весь мир – это большая загадка, которую они пытаются разгадать. Их манит все таинственное и скрытое от окружающих. Они не эгоистичны по своей натуре.

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Если вы родились в год с цифрой 6-7, значит ваша природная сфера Огонь. Огненные люди настоящие авантюристы, которые в сию же секунду могут бросить всё и отправиться в безумное, опасное путешествие. Бешеная энергетика этих людей нравится остальным, окружающие подзаряжаются от огненных людей.

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Люди с цифрами 8-9 близки к Земле. На этих людей можно спокойно положиться. Каждое их решение ранее долго обдумывалось и взвешивалось. Они не рассчитывают на случай и гордятся своим холодным умом. Люди от Земли стараются все держать под своим контролем и ничего не упускать из виду. Они не терпят беспорядок. Их дисциплинированность и сдержанность помогают им уверенно продвигаться по карьерной лестнице

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