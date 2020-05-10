Памела Андерсон страдает редким психическим расстройством: детали

Новости шоу бизнеса:Памела Андерсон страдает редким психическим расстройством - эйсоптрофобией.

Памела Андерсон давно прославилась во всем мире как необычайной красоты актриса и модель. На протяжении всей карьеры ей приписывали романы со влиятельными мужчинами, а те были рады засветиться в комании роковой женщины.

Однако всемирная слава и богатство не всегда могут уберечь от болезней. Так, в СМИ вспомнили, что у Андерсон диагностировали редкое психическое расстройство. Актриса побится зеркал.

"Памела Андерсон страдает редким психическим расстройством – эйсоптрофобией. Коротко о симптомах: когда Пэм смотрится в зеркало, она испытывает неконтролируемые неприятные эмоции. В связи с этим, актриса старается вообще не смотреть на себя в зеркало. Что ж, после этой информации некоторые ее выходы в свет стали вполне объяснимы", - написали в сообщении канала Star News.

Кроме того, СМИ утверждают, что неприятные эмоции Андерсон испытывает, даже когда видит себя на экране в фильмах.