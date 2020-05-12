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Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере

Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
20:37 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Забавный тест, в котором о характере человека могут рассказать его носки!

Многие могут сразу же определить, какой перед ними человек - веселый или мрачный, всего лишь по внешнему виду. А именно - по цвету и типу одежды, которую выбирает он для повседневной жизни: яркие цвета или серые, закрытый наглухо воротник или веселенькие рюшечки обрамляют лицо, и так далее.

При условии, что эту деталь гардероба человек выбирал сам.

1. Белые носки

Те, кто носит белые носки, очень аккуратные, пунктуальные и ответственные люди. Но в то же время могут мучаться от своего перфекционизма, и другим не давать покоя за малейшие отклонения от правил.

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2. Разноцветные

Эти люди в жизни такие же яркие, игривые, демонстрирующие свою индивидуальность и уникальность. Их трудно заставить" быть как все", держать в строгих рамках. Если преобладает синий цвет, то это указывает на относительно спокойного человека. А светло-желтый подсказывает - этот товарищ очень активный, стремится к общению.

3. Классические черные

Еще те консерваторы! Их трудно переубедить, они не склоны менять свое мнение, даже если прошло двадцать лет. В то же время черные носки можно рассматривать как признак тревожности, переживание страха.

Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое

4. Спортивные с логотипом брендов

Это первый указатель на дружбу человека со спортом, его пунктуальность и дисциплинированность. В то же время есть у обладателя таких носков может быть ориентир на мнение окружающих и получение от них положительных оценок.

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5. Гольфы

Человек любит основательность во всем, начиная с чистки зубов до выполнения самого сложного проекта.

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