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Странный "прогноз погоды": Дэвид Линч опубликовал необычный ролик (Видео)

Странный "прогноз погоды": Дэвид Линч опубликовал необычный ролик (Видео)
18:57 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Дэвид Линч завел канал на YouTube и назвал его David Lynch Theater.

Режиссер Дэвид Линч на карантине завел YouTube-канал под названием "David Lynch Theater" и выложил туда всего одно видео. На нем он зачитывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе.

На видео "Weather Report 5/11/20", которое длится всего полминуты, Линч сообщил зрителям о небольшом тумане, а в конце ролика пожелал всем хорошего дня.

Подписчики канала стали гадать, будет ли "Прогноз погоды" от Дэвида Линча выходить регулярно.

Изготовляет светильники: Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине

Ранее американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил о благотворительной акции. Режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, которая помогает собирать средства на курсы трансцендентальной медитации для врачей, борющихся с коронавирусом.

Линч пообещав, что среди тех, кто пожертвует деньги в фонд, он выберет одного случайного человека, с которым разделит чашечку кофе онлайн.

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Погода, YouTube, Видео, Режиссер, Дэвид Линч, David Lynch Theater.
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