Билли Айлиш подала в суд на одержимого ею фаната: детали

Новости шоу бизнеса:Американская певица подала в суд на мужчину, поскольку он стал приходить к ее дому.

Билли Айлиш хочет через суд запретить навязчивому поклоннику приближаться к ней и ее родителям. 18-летняя певица утверждает, что 24-летний Пренелл Руссо преследовал ее во время карантина, сидел на крыльце дома ее родителей и странно себя вел.

По данным TMZ, 4 мая 24-летний Руссо впервые появился у дома родителей Айлиш в Лос-Анджелесе. На вопрос, живет ли там юная звезда, отец Билли ответил отрицательно. Руссо ушел, но вернулся в 9 часов вечера, сел на крыльцо и отказался уходить.

"Пока мы ждали охрану, мистер Руссо остался на нашем крыльце, сел и начал читать книгу, периодически заводя монологи. Мой отец неоднократно просил его уйти, но он отказывался", - говорится в заявлении Айлиш.

По словам Билли, Руссо приходил к дому ее родителей 7 раз. Молодой человек дважды оказывался под стражей, но поскольку он не совершал насильственного преступления, в тюрьму его никогда не сажали. Слушание по делу назначено на 1 июня.