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Билли Айлиш подала в суд на одержимого ею фаната: детали

Билли Айлиш подала в суд на одержимого ею фаната: детали
20:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица подала в суд на мужчину, поскольку он стал приходить к ее дому.

Билли Айлиш хочет через суд запретить навязчивому поклоннику приближаться к ней и ее родителям. 18-летняя певица утверждает, что 24-летний Пренелл Руссо преследовал ее во время карантина, сидел на крыльце дома ее родителей и странно себя вел.

По данным TMZ, 4 мая 24-летний Руссо впервые появился у дома родителей Айлиш в Лос-Анджелесе. На вопрос, живет ли там юная звезда, отец Билли ответил отрицательно. Руссо ушел, но вернулся в 9 часов вечера, сел на крыльцо и отказался уходить.

"Пока мы ждали охрану, мистер Руссо остался на нашем крыльце, сел и начал читать книгу, периодически заводя монологи. Мой отец неоднократно просил его уйти, но он отказывался", - говорится в заявлении Айлиш.

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По словам Билли, Руссо приходил к дому ее родителей 7 раз. Молодой человек дважды оказывался под стражей, но поскольку он не совершал насильственного преступления, в тюрьму его никогда не сажали. Слушание по делу назначено на 1 июня.

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Билли Айлиш, Пренелл Руссо.
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