Как сейчас выглядит звезда сериала "Клон" (Фото)

Поклонники узнали и полюбили актрису Джованну Антонелли благодаря роли Жади в популярном сериале "Клон". И, несмотря на то, что последняя серия вышла еще 18 лет назад, зрители до сих пор с удовольствием наблюдают за любимой героиней уже в реальной жизни.
Сама актриса часто делится с поклонниками новыми фотографиями на своей странице в Instagram.
А на днях 44-летня Джованна опубликовала свежее селфи, на котором запечатлила себе без капли макияжа.
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Se virando pra fazer uma escova na 'cabêlêra', né minha filha? #treinando #atrasdeuruim
Примечательно, что подписчики, увидев "честное" фото Антонелли, пришли в восторг от внешнего вида актрисы. По их мнению, звезда практически не изменилась со времен сериала.