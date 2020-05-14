Как сейчас выглядит звезда сериала "Клон" (Фото)

Новости шоу бизнеса:43-летняя Джованна Антонелли, известная многим по роли Жади в сериале "Клон", недавно поделилась с подписчиками фото, где она показала себя без мейк-апа.

Поклонники узнали и полюбили актрису Джованну Антонелли благодаря роли Жади в популярном сериале "Клон". И, несмотря на то, что последняя серия вышла еще 18 лет назад, зрители до сих пор с удовольствием наблюдают за любимой героиней уже в реальной жизни.

Сама актриса часто делится с поклонниками новыми фотографиями на своей странице в Instagram.

А на днях 44-летня Джованна опубликовала свежее селфи, на котором запечатлила себе без капли макияжа.

Примечательно, что подписчики, увидев "честное" фото Антонелли, пришли в восторг от внешнего вида актрисы. По их мнению, звезда практически не изменилась со времен сериала.