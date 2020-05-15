Дядя Жора о своем самочувствии: Организм ослаблен

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий Дядя Жора рассказал о состоянии своего здоровья после инсульта.

Украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) перенес инсульт. 44-летний шоумен провел в больнице больше недели, а сейчас выполняет рекомендации врачей у себя дома.

После выписки из больничного учреждения юморист дал интервью "КП" в Украине", где рассказал о своем самочувствии и как восстанавливается после болезни.

"Уже лучше, чем было. Сейчас у меня смена режима из больничного на домашний. Еще нужно придерживаться правил. А так в целом все нормально", - говорит Мичковский.

Сейчас шоумену показан покой, прогулки на свежем воздухе и никаких тяжелых физических нагрузок.

"Сейчас пока можно просто ходить, я же лежал неделю под капельницей. Организм ослаблен, надо поэтапно выполнять рекомендации. Не хочу пересказывать больничный лист. Сразу таскать штангу никто не разрешает", - рассказал Дядя Жора.

Шоумен отметил, что после инсульта у него произошла переоценка ценностей. Если раньше он хотел сделать все и сразу, что сейчас будет меньше работать, а больше времени уделять себе и своей семье.

"Хочешь не хочешь, но полностью идет переоценка всего. Начинаешь ценить маленькие моменты. Как говорится, кто понял жизнь - тот дальше не спешит. А у меня была спешка - успеть все и сразу. Сейчас я нацелен меньше работать - больше отдыхать", - сказал Вадим.