"Словно птицы на ходулях": Ева Грин раскритиковала высокие каблуки

Новости шоу бизнеса:Французская актриса Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность.

Французскую актрису и звезду фильмов "Казино Рояль" и "Мечтатели" многие считают самим олицетворением выражения femme fatale. Взгляд с поволокой, красная помада, точеная фигура, обтягивающий наряд и высокие шпильки как завершающий штрих образа - чаще всего именно в таком виде Ева Грин появлятся на красных дорожках.

Но, как выяснилось в новом интервью Грин изданию Town & Country, ей самой такой навязанный индустрией образ совсем не близок. Более того - те самые каблуки она просто ненавидит и считает преступлением тот факт, что женщины негласно обязаны их носить.

"Моя мама наверняка сказала бы мне: "Ты должна уметь укладывать волосы, сделать над собой усилие, носить больше ярких цветов и быть более женственной". Но я слишком люблю комфорт. Высокие каблуки кажутся мне слишком анти-феминистскими. На шпильках мы все словно птицы на ходулях".

Примечательно, что при этом для большинства своих выходов в свет Ева Грин предпочитает как раз шпильки и крайне редко заменяет их на босоножки на танкетке и почти никогда - на туфли на плоской подошве.

В ходе интервью с журналистом она коснулась еще одной животрепещущей темы: возраста - понятия, с которым в отношении женщин-актрис и женщин в принципе также связано много предрассудков. Ева, которой этим летом исполнится 40 лет, имеет на этот счет свое мнение: "Многие женщины сказали бы: "Я нашла себя, сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в 20 лет". Но я все еще хочу оставаться желанной - и ни одна женщина на самом деле не хочет стареть. Мне уже говорят, что я слишком стара для некоторых ролей, так что я не буду врать и говорить, что все прекрасно. Люди, которые говорят "Я люблю свои морщины и ценю внутреннюю красоту"... Я их не понимаю!"

На вопрос, готова ли она в будущем прибегнуть к пластической хирургии, актриса ответила отрицательно: "О нет. Я вчера видела женщину, которая настолько переделала себя, что была похожа на инопланетянина. Думаю, это похоже на одержимость... Хотя, может, я бы и сделала какие-то крошечные изменения. Но если все будет выглядеть странно, то лучше за это не браться".

Ответила Ева и по поводу другого вопроса: планирует ли она в ближайшее время стать матерью: "Не знаю. Сейчас определенно нет. А так будь что будет. Самое сложное - это слушать суждения чужих людей на этот счет".