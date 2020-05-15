Похудевшая певица Адель не довольна своими новыми формами

Новости шоу бизнеса:Меньше чем за год Адель похудела на несколько десятков килограммов. Несмотря на это, звезда по-прежнему недовольна своим внешним видом.

После развода с мужем Адель начала стремительно терять в весе. Всего за полгода британская певица похудела примерно на 45 килограммов, стремительно покинув категорию "плюс-сайз".

32-летняя звезда уверяет, что решила избавиться от лишнего веса ради своего маленького сына: чтобы быть здоровой, активной и не испытывать никаких других проблем.

Однако в любом случае не стоит исключать тот факт, что молодая женщина старалась и для себя - как ни крути, все мы хотим быть красивыми и привлекательными и нравиться себе.

И хотя в Сети восхищаются новыми формами знаменитости, сама Адель все еще недовольна своей фигурой. По слухам, певицу сильно смущают комплименты в ее адрес - она считает, что пока попросту не заслужила их.

"Она понимает, что сегодня выглядит лучше, чем когда-либо, но этот факт почему-то сильно ее смущает", - поделился инсайдер с журналом Heat.

По словам источника, за последнее время Адель потратила тысячи долларов на новые наряды меньших размеров. Звезда устраивает самые настоящие домашние дефиле, внимательно разглядывая себя в зеркале - но все равно находит массу недостатков.

Судя по всему, за время похудения исполнительница заработала новые комплексы и пока не может принять ту мысль, что ей действительно удалось справиться со своей главной проблемой. Конечно, совершенству нет предела, но лично мы желаем звездной красавице поскорее убедиться в том, какая она молодец и немножко расслабиться.