Лобода исполнила сексуальный танец в нижнем белье (Видео)

Новости шоу бизнеса:Светлана Лобода в черном спортивном нижнем белье и банном халате танцует у себя дома.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, соблазнительно станцевала в нижнем белье перед камерой.

На новом соблазнительном видео, опубликованном в Instagram Лобода в черном спортивном нижнем белье и банном халате танцует у себя дома под свой новый хит Мой.

Как дань нынешней "карантинной моде" Лобода демонстрирует защитную маску, которая является частью ее лица и создана при помощи приложения для обработки видео. На руках певицы надеты белые медицинские перчатки.

"Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после", - подписала видео Лобода.