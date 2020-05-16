Каков Ваш любимый цвет, такой и характер

Новости шоу бизнеса:По любимому цвету человека можно смело судить о его характере.

Каждый цвет обладает особой силой, которая наделяет человека некоторыми качествами или лишает его их.

Любой цвет испускает определенные энергетические волны. Если вам нравится цвет, то это значит, что ваше биополе и энергетика оттенка совпадают. Если человеку категорически не нравится цвет, это значит, что его аура и энергия цвета находятся в диссонансе.

Именно поэтому по свойствам любимого цвета можно определить, что человек любит или ненавидит, к чему стремится, а от чего бежит. Это поможет вам найти ключ к любой личности.

Цвета и черты характера

Черный. Данный оттенок является базовым с точки зрения энергетики, поэтому эксперты отмечают, что любителей и поклонников у него хоть отбавляй. Такие люди крайне спокойны и рассудительны. Они собраны, внимательны и редко устают. Им по плечу выполнение любой сложной и монотонной работы. Отмечается, что такие люди ставят жизненный опыт превыше всего и редко рискуют. Они консервативны и им нравится спокойствие. Этим людям не присуща динамика и авантюры.Белый. Вопреки мнению многих людей, белый оттенок не является прямой противоположностью черного. Люди, которые обожают всё белое, - тоже консервативны. Они не отгораживаются от новых технологий, но не отождествляют себя с ними на сто процентов. Это общительные люди, которые могут найти общий язык с кем угодно и когда угодно. Они полны жизненных сил, а что самое главное - они готовы ими поделиться в любое время.

Желтый. Это оттенок радости и оптимизма. Именно поэтому люди, у которых самый любимый цвет желтый, всегда на позитиве, всегда оптимистично настроены. Рядом с ними приятно находиться 24 часа в сутки, потому что они никогда не начнут нагнетать негатив, что бы ни случилось. Также этим людям свойственна честность и хорошее чувство юмора.Оранжевый. Людям, которые любят оранжевый цвет, свойственно нестандартное мышление. Это творческие личности, которые видят мир под совершенно уникальным углом. Эти люди не боятся обучаться, у них развита память, есть непреодолимая тяга к знаниям. На этих людей похожи те, у кого любимый цвет коричневый. Еще им свойственная ревность, которую помогут победить специальные заговоры.

Красный. Это самый мощный в энергетическом плане цвет. Красный - это оттенок победителей, людей, которые никогда не сдаются. Все, кому он нравится больше остальных цветов, являются яркими личностями и прекрасными лидерами. Эти люди редко сдают назад или теряют веру в себя. Их взор устремлен только вперед. Они могут быть слегка эгоистичными и ставить успех выше любви, но это не значит, что для них семья и любовь ничего не значат.

Зеленый. Данный оттенок воспринимается нашим глазом легче всего. Ценители зеленого всегда полны сил и быстро могут восстанавливать их. Самая главная позитивная черта - умение преодолевать любые трудности в жизни. Их практически невозможно сломать, потому что они очень стабильны ментально. Похожими по энергетике цветами являются бирюзовый и салатовый, поэтому люди, которым они нравятся, обладают теми же чертами.

Синий. Любители синего цвета умны, они умеют быстро принимать решения в самых непростых условиях. Их характер помогает им правильно расставлять приоритеты в жизни. Вывести из себя таких людей несложно, однако они абсолютно не злопамятны. Их главное оружие - интуиция. Стоит отметить, что у синего цвета есть соратник - фиолетовый. Любителям этого цвета свойственно еще более мощное шестое чувство. Те, кому нравится голубой, более непоседливы и динамичны.

Серый. Любители серого цвета хуже остальных поддаются анализу. Можно смело назвать таких людей непредсказуемыми и загадочными. Их характер похож на книгу, в которую постоянно добавляются новые страницы. Эти личности известны властолюбием и расчетливостью, высоким интеллектом и самодостаточностью.