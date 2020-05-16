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"Те еще сорванцы": Ким Кардашьян сделал милое селфи с детьми (Фото)

"Те еще сорванцы": Ким Кардашьян сделал милое селфи с детьми (Фото)
16:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:39-летняя звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала серию снимков с детьми для Vogue.

Судя по подписи, новые селфи с детьми от рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян делала для журнала Vogue.

Мамы и отцы в комментариях у Ким оценили сложность выполненной звездой миссии - ведь ей удалось собрать вместе Норт, Сейнта, Шайкаго и Псалма почти для всех кадров.

"Невозможное фото!", "Это так прекрасно", "Они настоящие милашки", "Кажется, Ким Кардашьян испытывает те же страдания, что и мы, пытаясь сфотографироваться с детьми", "Кажется, они те еще сорванцы", - пишут в комментариях фолловеры.

 
 
 
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@voguemagazine

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Немало подписчиков звезды реалити, кстати, восхитились... ее мебелью. "В каждом доме нужен такой диван, это мечта любителей киновечеров", "Простите, конечно, но у вас диван больше, чем моя комната...", "Мне нужен этот диван", - пишут Ким. Удобный большой диван с множеством подушек уже появлялся на семейных кадрах знаменитости:

 
 
 
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Напомним, больше Ким Кардашьян становиться мамой не собирается, остановившись на четверых отпрысках. 6-летняя Норт и 4-летний Сейнт были рождены Ким естественным путем, а 2-летняя Шайкаго и годовалый Псалом выношены суррогатной матерью. Еще в марте 2019 года Ким в одном из выпусков "Семейки Кардашьян" рассказывала, что не сможет позволить себе больше четырех детей из-за жесткого расписания.

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Все по теме:

Канье Уэст, Vogue, Ким Кардашьян, Селфи.
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