"Те еще сорванцы": Ким Кардашьян сделал милое селфи с детьми (Фото)

Новости шоу бизнеса:39-летняя звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала серию снимков с детьми для Vogue.

Судя по подписи, новые селфи с детьми от рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян делала для журнала Vogue.

Мамы и отцы в комментариях у Ким оценили сложность выполненной звездой миссии - ведь ей удалось собрать вместе Норт, Сейнта, Шайкаго и Псалма почти для всех кадров.

"Невозможное фото!", "Это так прекрасно", "Они настоящие милашки", "Кажется, Ким Кардашьян испытывает те же страдания, что и мы, пытаясь сфотографироваться с детьми", "Кажется, они те еще сорванцы", - пишут в комментариях фолловеры.

View this post on Instagram @voguemagazine A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 14, 2020 at 10:01am PDT

Немало подписчиков звезды реалити, кстати, восхитились... ее мебелью. "В каждом доме нужен такой диван, это мечта любителей киновечеров", "Простите, конечно, но у вас диван больше, чем моя комната...", "Мне нужен этот диван", - пишут Ким. Удобный большой диван с множеством подушек уже появлялся на семейных кадрах знаменитости:

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 6, 2020 at 8:39am PDT

Напомним, больше Ким Кардашьян становиться мамой не собирается, остановившись на четверых отпрысках. 6-летняя Норт и 4-летний Сейнт были рождены Ким естественным путем, а 2-летняя Шайкаго и годовалый Псалом выношены суррогатной матерью. Еще в марте 2019 года Ким в одном из выпусков "Семейки Кардашьян" рассказывала, что не сможет позволить себе больше четырех детей из-за жесткого расписания.