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Всегда в прекрасной форме: Дженнифер Лопес поделилась фото после тренировки

Всегда в прекрасной форме: Дженнифер Лопес поделилась фото после тренировки
19:26 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса:Карантинный режим не повод расслабляться. Это в очередной раз доказывает нам восхитительная Джей Ло.

Дженнифер Лопес, не смотря на карантин из-за коронавируса, много времени проводит, занимаясь в спортзале. Поэтому два месяца режима самоизоляции никак не сказались, судя по фото, на ее фигуре, а скорее наоборот - ни что не мешает больше времени уделять тренировкам.

"Если занятие не бросает вам вызов, оно не меняет вас…", - подписала певица селфи из спортзала.

Оба фото до и после тренировки сделаны среди тренажеров, гантелей и штанг. На втором фото Лопес выглядит уставшей, но довольной. И находится просто в потрясающей форме для своих 50-ти лет.

 
 
 
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If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you… #CamoFriday @niyamasol

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Для тренировки Дженнифер Лопес выбрала камуфляжный спортивный костюм - бра и легинсы бренда Niyama Sol и тренировочные кроссовки The Kooples.

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Фигура, Тренировка, Дженнифер Лопес.
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