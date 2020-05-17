Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек

Если вы всегда хотели лучше познать собственную личность, у нас в запасе есть один психологический тест, который может вам помочь.
Просто расслабьтесь, почувствуйте себя комфортно и посмотрите на изображения ниже. Не думайте слишком долго и не пытайтесь понять, что на нем изображено. Единственное, что вам нужно сделать, - это ответить на вопрос и узнать результат.
Выберите картину, которая вам больше всего нравится, чтобы выяснить, что вы за человек.
1. Художественный тип: вы были бы хорошим дизайнером.
2. Реалистичный тип: вы могли бы найти себя в инженерии.
3. Социальный тип: вы могли бы стать отличным учителем.
4. Традиционный тип: вам подходят управление и администрирование.
5. Любознательный тип: вы могли бы реализоваться как ученый.
6. Инициативный тип: из вас мог бы выйти отличный адвокат.