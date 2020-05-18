Мама Илона Маска показала фото в футуристическом наряде

Новости шоу бизнеса:По мнению Маск, снимок стал невероятно актуальным в наши дни.

Мама главы SpaceX и Tesla Илона Маска, бывшая модель Мэй Маск показала фото в футуристическом наряде, напоминающем скафандр.

72-летняя экс-модель поделилась с фанами в Instagram кадром, сделанным во время фотосессии для прошлогоднего номера американского журнала Harper’s Bazaar.

"Я готова к своему следующему полету. В шлеме не было воздуха, поэтому я стучала по нему, когда было трудно дышать. Мы снимали шлем, чтобы я могла сделать несколько вдохов, а затем снова надеть его", — написала она в подписи к фото, сопроводив публикацию хэштегами "круто, когда тебе 72" и "модельные проблемы".

Маск также отметила в публикации автора снимка — нью-йоркского фотографа Джеймса Уайта, который снял ее футуристическую фотосессию для декабрьского номера Harper’s Bazaar.

На личной странице фотографа в Instagram также было опубликовано несколько фото, сделанных во время этого фотосета, которые не попали на страницы глянца.