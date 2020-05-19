Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Новости шоу бизнеса:Выбранный вариант говорит о доминирующих чертах вашей личности и раскрывает ваш потенциал.

Выявить особенности нашего характера и поведения помогают психологические тесты, построенные на ассоциациях. Руководствуясь нашим подсознанием, мы делаем выбор, который и помогает раскрыть сущность нашей личности.

Не обязательно ходить на приемы к психологам, чтобы выяснить это. Ведь такой тест вы можете пройти у себя дома.

Внимательно посмотрите на картинку и скажите, какое яблоко вы бы съели в первую очередь.

Если вы выбирает №1 — Желтое яблоко

Вы не привыкли считаться с общественным мнением. У вас своя дорога и вы идете по ней с гордо поднятой головой, полностью не замечая социума. Вы смело можете сказать правду человеку в лицо, не задумываясь о последствиях. Неудачи не сбивают вас с толку. Наоборот, закаляют и делают сильнее. Опускать руки, теряться и впадать в панику — это все не про вас. Ничто в этом мире не вечно, и вы отлично это понимаете. Поэтому вы с легкостью инициируете любое дело, если чувствуете, что прошлое сошло на нет. И стоит отметить, это легко у вас получается.

Если вы выбираете №2 — Красное яблоко

Вы по натуре авантюрист. Сидеть на одном месте для вас слишком скучно. Ведь зачем, если приключения зовут. Нужно успеть попробовать в этой жизни все, да так, чтобы адреналин зашкаливал. Без него ваша жизнь просто не имеет смысла, теряет свои яркие краски.

Если вы выбираете №3 — Бордовое яблоко

Вы — человек-магнит, который манит к себе окружающих. Они чувствуют в вас поддержку, душевную доброту. К вам приходят за советом, вас любят, вас обожают. Вы — душа компании. Заметьте это и направьте свой потенциал в нужное русло. С ним вас всегда ждет успех и вы сможете взлететь до небывалых высот.

Если вы выбираете №4 — Красно-желтое яблоко

В диалоге вы выбираете наблюдательную позицию. Вы не привыкли много говорить. В свое окружение допускаете людей только после того, как изучите их поведение, оцените их поступки и действия. Вы читатель, который не жалеет своего времени на саморазвитие и самосовершенствование. В общении с незнакомыми людьми ведете себя скромно, застенчиво и не даете волю чувствам. А вот в кругу близких вы можете раскрепоститься.

Если вы выбираете №5 — Зеленое яблоко

Вы любите свою жизнь во всех ее проявлениях. Вы из тех, кто открыто и искренне радуется солнцу или дождю. Обычные мелочи доставляют вам удовольствие. У вас светлая и добрая душа. Одной вашей улыбки достаточно, чтобы поднять настроение окружающим. Вы это знаете и готовы поделиться улыбкою своей со всеми окружающими.

Если вы выбираете №6 — Ярко красное яблоко

Вас отличает от других острый ум и феноменальная память. Вы помните все до мельчайших подробностей, даже если это произошло давным давно. Этим и объясняется то, что вы злопамятный человек и долго таите в себе обиду. Вам непросто выбросить и забыть те негативные моменты, с которыми пришлось столкнуться. Вы привыкли осторожничать в выборе окружения. Ваши истинные помысли не так уж легко понять и раскусить.