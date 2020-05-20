Певица Sia усыновила двух 18-летних парней

Новости шоу бизнеса:По ее словам, один из сыновей испытывал трудности с адаптацией к жизни дома.

Недавно 44-летняя Сиа дала интервью SiriusXM The Morning Mash Up, в котором рассказала о своих приемных сыновьях.

Я усыновила двух мальчиков в прошлом году. Им было по 18, сейчас им по 19. Они были уже слишком взрослые для усыновления. Я люблю их, — сказала Сиа.

Звезда также рассказала о том, как ее семья переживает пандемию коронавируса.

Для них обоих это сложное время, но одному это дается сложнее, чем другому. Сейчас они занимаются полезными делами, оба занялись образованием, — отметила певица.

Ранее в этом году Сиа дала интервью для GQ, где призналась, что больше не ищет серьезных отношений. Говоря об отношениях со своим близким другом диджеем Дипло, певица рассказала, что как-то раз предложила ему "секс без обязательств".

Я написала ему:"Слушай, ты один из пяти людей, который кажется мне сексуально привлекательным. Но я решила остаться одинокой до конца жизни, и я только что усыновила мальчика, так что у меня нет времени на отношения… Но если тебе интересен секс без обязательств, дай мне знать", — поделилась Сиа.

Весной 2019 года звезда написала в Twitter, что хочет усыновить сироту Дэсани — мальчика-подростка, о котором HBO сняла документальный фильм Foster. Отец мальчика на его глазах убил его мать.

Эй, Дэсани из Foster! Я бы хотела усыновить тебя. Мы пытаемся тебя найти. Я хочу, чтобы ты знал, что сможешь жить со мной, у тебя будет дом, — говорится в твите Сии, который уже удален.