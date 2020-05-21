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Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы
Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы

Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы

Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы
15:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По случаю этого праздника Меган решила сделать сюрприз любимому и подготовила подарок, который сделала своими руками.

Несколько дней назад, а именно 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали вторую годовщину свадьбы. 

Меган и Гарри поженились весной 2018 года. Тогда за роскошной королевской свадьбой с экранов телевизоров наблюдал весь мир. Сегодня супруги уже не являются членами семьи британских монархов, однако за их жизнью и в дальнейшем пристально следят папарацци и поклонники. На днях на страницах издания Us Weekly появилась очередная новость о паре.

Инсайдеры сообщили изданию, что влюбленные устроили скромный семейный праздник в своем новом доме в Лос-Анджелесе. Конечно, на нем присутствовал их годовалый сын Арчи. Этот день они использовали для того, чтобы отдохнуть от повседневных дел и сполна насладиться компанией друг друга. Для того, чтобы Меган и Гарри никто не беспокоил, они решили выключить мобильные телефоны.

Подарок для Меган от Гарри

Несмотря на сложное финансовое положение, Гарри решил подарить жене огромный букет роз и изысканное кольцо. Он никогда не скупился на ценные подарки и сюрпризы для любимой.

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Что Меган Маркл подарила принцу Гарри?

Меган решила не тратить средства на подарок мужу. Женщина проявила особое внимание и уделила время, чтобы создать презент для любимого самостоятельно.

Меган сделала Гарри открытку от руки написала красивый и сентиментальный текст, пытаясь выразить в словах свою любовь, – рассказал источник.

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Принц Гарри, Знаменитости, Подарки, Королевская семья, Годовщина свадьбы, Сюрпризы, Меган Маркл, Поздравления с годовщиной свадьбы.
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