У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая призналась, что основная часть лечения позади и она возвращается к работе.

Осенью 2019 года стало известно, что у популярной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили онкоболезнь и об этом она сама сообщила своим поклонникам. Сейчас же знаменитость решила проинформировать о своем состоянии, а также поделиться подробностями лечения и реабилитации на своей странице в Facebook.

Телеведущая призналась, что успешно перенесла операцию, а главной заслугой этого является своевременное обращение к специалисту. Она уточнила, что уже начала восстанавливать свои силы и в ближайших планах - вернуться к трудовым будням.

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу", - написала звезда.

Дополнительной причиной публикации стала пандемия коронавируса, поэтому телеведущая попросила подписчиков не игнорировать карантинные правила - носить маски и тщательно мыть руки.

"Когда решаете, одевать маску, идя в людное место - вспомните. Наряду с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил - могут быть люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился. Ваши друзья и знакомые после операции. Или просто ослаблены. Для них встреча с вирусом может стать роковой", - уточнила Алла Мазур.