Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре
В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре
В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы
Меган Маркл поздравила Гарри с годовщиной свадьбы

У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей

У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей
16:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: www.facebook.com

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая призналась, что основная часть лечения позади и она возвращается к работе.

Осенью 2019 года стало известно, что у популярной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили онкоболезнь и об этом она сама сообщила своим поклонникам. Сейчас же знаменитость решила проинформировать о своем состоянии, а также поделиться подробностями лечения и реабилитации на своей странице в Facebook.

Телеведущая призналась, что успешно перенесла операцию, а главной заслугой этого является своевременное обращение к специалисту. Она уточнила, что уже начала восстанавливать свои силы и в ближайших планах - вернуться к трудовым будням.

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу", - написала звезда.

Ольга Сумская рассказала, кто родился в семье актрисы

Дополнительной причиной публикации стала пандемия коронавируса, поэтому телеведущая попросила подписчиков не игнорировать карантинные правила - носить маски и тщательно мыть руки.

"Когда решаете, одевать маску, идя в людное место - вспомните. Наряду с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил - могут быть люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился. Ваши друзья и знакомые после операции. Или просто ослаблены. Для них встреча с вирусом может стать роковой", - уточнила Алла Мазур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Операция, Телеведущая, Алла Мазур, онкозаболевание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить
Минздрав: требования по запуску детсадов будет трудно выполнить
У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей
У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь