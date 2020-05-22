Коллега Лили Рейнхарт и Коул Спроуса подтвердил их расставание

Новости шоу бизнеса:Сами звезды "Ривердейла" уходят от прямых ответов на вопрос.

В апреле прошла новость о том, что Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались. Сами актеры не комментируют свои отношения и прямых ответов на вопросы не дают. Позже инсайдер рассказал, что Лили и Коул не расставались, а просто решили проводить карантин порознь.

"Лили и Коул по-прежнему вместе. Они не проводят вместе карантин, но они не расставались. В их отношениях всегда были взлеты и падения, но они каждый день общаются и заботятся друг о друге", - сказал источник.

Теперь коллега Лили и Коула по "Ривердейлу" Скит Ульрих говорит, что актеры все-таки не вместе. Во время общения с поклонниками в эфире Instagram он ответил на вопрос, кажутся ли ему Лили и Коул хорошей парой.

"Мне кажется, они были очень милой парой. Они оба замечательные люди", - сказал Ульрих и сделал акцент на слове "были".

После новости о расставании актеров их социальные сети, судя по всему, наполнились бурными фанатскими обсуждениями. Коулу приписали роман с Кайей Гербер. Через время и Лили, и Коул обратились к пользователям с довольно жесткими посланиями. Лили написала: "Twitter - самая токсичная социальная сеть. Люди ведут себя как идиоты. Вы что, не понимаете законы кармы? Хватит намеренно унижать и подавлять людей. Не будьте говнюками. Миру не нужна вся эта чушь".

А Коул пожаловался на клевету и угрозы: "Я терплю много слухов и клеветы от пользователей, которые называют себя моими фанатами. Но нападать на моих друзей, сыпать необоснованными обвинениями, сливать мой адрес и слать мне угрозы расправы - это уже безумие и одержимость. Станьте людьми, хватит быть клоунами".