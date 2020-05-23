В Японии покончила с собой 22-летняя звезда Netflix

В Японии случилось несчастье - не стало звезды Netflix Ханы Кимуры, которая покончила с собой, когда стала не выдерживать активной травли в социальных сетях после того, как на Японском телевидении появился некий скандальный выпуск с ее участием.
Хана Кимура недавно выкладывала в социальной сети фотографию с порезанными руками, но потом она удалила тот снимок.
Некоторые ее поклонники поняли, что вскоре с девушкой может что-то случиться.
— 木村花HanaKimura (@hanadayo0903) May 22, 2020
Публика уверена, что трагедия случилась из-за депрессии, которой заболела девушка, потерявшая моральную защиту от хейтеров.
"Поклонники Stardom, мы с большим сожалением сообщаем, что наша Хана Кимура скончалась. Пожалуйста, проявите уважение, и держите свои мысли и молитвы с ее семьей и друзьями. Мы высоко ценим вашу поддержку в это трудное время", - написали соболезнования в социальных сетях.