В Японии покончила с собой 22-летняя звезда Netflix

Новости шоу бизнеса:The Stardom Wrestling в социальных сетях официально сообщают, что сегодня ушла из жизни 22-летняя звезда промоушена Хана Кимура.

В Японии случилось несчастье - не стало звезды Netflix Ханы Кимуры, которая покончила с собой, когда стала не выдерживать активной травли в социальных сетях после того, как на Японском телевидении появился некий скандальный выпуск с ее участием.

Хана Кимура недавно выкладывала в социальной сети фотографию с порезанными руками, но потом она удалила тот снимок.

Некоторые ее поклонники поняли, что вскоре с девушкой может что-то случиться.

Публика уверена, что трагедия случилась из-за депрессии, которой заболела девушка, потерявшая моральную защиту от хейтеров.

"Поклонники Stardom, мы с большим сожалением сообщаем, что наша Хана Кимура скончалась. Пожалуйста, проявите уважение, и держите свои мысли и молитвы с ее семьей и друзьями. Мы высоко ценим вашу поддержку в это трудное время", - написали соболезнования в социальных сетях.