"Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская ведущая обстригла свои роскошные волосы и сделал стильную челку.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина устроила в соцсети опрос: делать ей челку или нет. Несмотря на то, что большинство подписчиков проголосовали за то, чтобы знаменитость оставила все без изменений, ведущая все же решилась на новую прическу.

Ефросинина сняла на видео процесс создания нового имиджа, и выложила ролик на личной странице в Instagram. Теперь телеведущая - обладательница густой трендовой челки.

"Большинство из вас (так мне показалось!) было против. И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: что я замудохаюсь с этой челкой; что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов; что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю какие роскошные были у меня косы, и пожалею; что решения, принятые в ретроградную Венеру (как мне кто-то написал), самые неправильные. Но вот честно, ну, и пускай!", - пишет Ефросинина.

View this post on Instagram A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on May 22, 2020 at 10:59am PDT

"Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин четко показал, что все проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума - это учиться жить в моменте и кайфовать сейчас", - отметила Маша.