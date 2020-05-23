Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Гибель нардепа Давиденко: в МВД сообщили подробности
Гибель нардепа Давиденко: в МВД сообщили подробности
Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Джоан Роулинг рассказала об истинном "месте рождения" Гарри Поттера
Джоан Роулинг рассказала о "месте рождения" Гарри Поттера

Пройдите тест и узнайте, есть ли у Вас раздвоение личности

Пройдите тест и узнайте, есть ли у Вас раздвоение личности
20:24 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Попробуем сегодня с помощью визуального теста выяснить, есть ли у Вас признаки раздвоения личности? Насколько Вы целостны внутри себя?

Раздвоение личности - это достаточно широко известный психиатрический термин в народе. Но не всегда люди понимают его так, как следует. Человек с наличием такого диагноза не всегда является безнадежным психом, опасным для общества.

Существует множество интересных и правдивых фильмов, которые ярко описывают такое состояние человека. Но все герои этих пленок - это люди, чей диагноз приобрел необратимые негативные последствия для их исходной личности.

На самом деле в реальной жизни такой человек может практически ничем не отличаться от окружающих, вести достаточно обычный и спокойный образ жизни. Но вот в его голове происходит постоянная борьба между двумя (а порой и более) его личностями. Такой человек может резко менять гнев на милость, смех на слезы, одно мнение на другое. Пребывать в состоянии постоянной неуверенности в правильности своих действий, не способен принимать быстрые и четкие решения. И только достаточно долго общаясь с таким человеком, люди могут заметить некоторые странности в его поведении.

Чей образ на картинке кажется Вам наиболее пугающим? Кто вызывает неприятные ощущения? Девушка, Лебедь или Мужское лицо?

Результаты теста:

Узнайте свою слабую сторону с помощью визуального теста

ДЕВУШКА

Если вам неприятна девушка на данной картинке, то о вас можно сказать, как о человеке рассудительном, уравновешенном и рациональном. Вы стараетесь всегда трезво оценивать происходящие события и не поддаваться всеобщей панике. Так же вы немного подозрительны и с осторожностью относитесь к малознакомым людям и местам. Но в целом это не мешает вам жить, а наоборот, часто позволяет избегать неприятных ситуаций. У вас нет вовсе раздвоения личности, поскольку вы имеете достаточно крепкий внутренний стержень и всегда знаете, куда идете. И даже если порой у вас возникают резкие перепады настроения или сомнения в собственном выборе пути, то это скорее следствие переутомления, чем наличие противоборствующих личностей внутри вас.

Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности

ЛЕБЕДЬ

Вас напугал черный лебедь? Тогда можно предположить, что в последнее время вы испытывали достаточно сильный стресс, переживания и внутреннюю тревогу, которые отразились на вашей психике. Такое состояние вы можете ощущать с некоторой периодичностью, попадая в ситуации сложного выбора, принятия решений. Порой вам бывает сложно отказаться от навязчивых мыслей в своей голове. Вы можете днями и даже месяцами крутить одну и ту же ситуацию в мыслях, пытаясь понять, правильно ли вы поступили тогда. Так же у вас есть склонность к резким и частым перепадам настроения, смене собственного мнения относительно чего-либо. Все это может свидетельствовать о наличии в вашей голове нескольких личностей, которые находятся в постоянной борьбе за контроль над вашей жизнью. Стоит обратиться к психологу, чтобы поискать скрытые причины такого состояния.

Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"

МУЖСКОЕ ЛИЦО

Если вас насторожило и вызвало неприятные ощущения мужское лицо, то вы являетесь достаточно скрытным человеком, который предпочитает не показывать свое истинное лицо окружающим. Люди так же видят вашу личность лишь наполовину, не догадываясь, что творится в вашей голове. Иногда это помогает вам, но иногда может и вредить. Такое поведение может привести к отчуждению от общества, одиночеству. У вас нет раздвоения личности, вы целостный человек. Но вот тот факт, что вы всячески пытаетесь избежать честного и доверительного общения с окружающими, может указывать на наличие скрытой депрессии. Не стоит запускать свое состояние до худших последствий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь