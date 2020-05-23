Пройдите тест и узнайте, есть ли у Вас раздвоение личности

Новости шоу бизнеса:Попробуем сегодня с помощью визуального теста выяснить, есть ли у Вас признаки раздвоения личности? Насколько Вы целостны внутри себя?

Раздвоение личности - это достаточно широко известный психиатрический термин в народе. Но не всегда люди понимают его так, как следует. Человек с наличием такого диагноза не всегда является безнадежным психом, опасным для общества.

Существует множество интересных и правдивых фильмов, которые ярко описывают такое состояние человека. Но все герои этих пленок - это люди, чей диагноз приобрел необратимые негативные последствия для их исходной личности.

На самом деле в реальной жизни такой человек может практически ничем не отличаться от окружающих, вести достаточно обычный и спокойный образ жизни. Но вот в его голове происходит постоянная борьба между двумя (а порой и более) его личностями. Такой человек может резко менять гнев на милость, смех на слезы, одно мнение на другое. Пребывать в состоянии постоянной неуверенности в правильности своих действий, не способен принимать быстрые и четкие решения. И только достаточно долго общаясь с таким человеком, люди могут заметить некоторые странности в его поведении.

Чей образ на картинке кажется Вам наиболее пугающим? Кто вызывает неприятные ощущения? Девушка, Лебедь или Мужское лицо?

Результаты теста:

ДЕВУШКА

Если вам неприятна девушка на данной картинке, то о вас можно сказать, как о человеке рассудительном, уравновешенном и рациональном. Вы стараетесь всегда трезво оценивать происходящие события и не поддаваться всеобщей панике. Так же вы немного подозрительны и с осторожностью относитесь к малознакомым людям и местам. Но в целом это не мешает вам жить, а наоборот, часто позволяет избегать неприятных ситуаций. У вас нет вовсе раздвоения личности, поскольку вы имеете достаточно крепкий внутренний стержень и всегда знаете, куда идете. И даже если порой у вас возникают резкие перепады настроения или сомнения в собственном выборе пути, то это скорее следствие переутомления, чем наличие противоборствующих личностей внутри вас.

ЛЕБЕДЬ

Вас напугал черный лебедь? Тогда можно предположить, что в последнее время вы испытывали достаточно сильный стресс, переживания и внутреннюю тревогу, которые отразились на вашей психике. Такое состояние вы можете ощущать с некоторой периодичностью, попадая в ситуации сложного выбора, принятия решений. Порой вам бывает сложно отказаться от навязчивых мыслей в своей голове. Вы можете днями и даже месяцами крутить одну и ту же ситуацию в мыслях, пытаясь понять, правильно ли вы поступили тогда. Так же у вас есть склонность к резким и частым перепадам настроения, смене собственного мнения относительно чего-либо. Все это может свидетельствовать о наличии в вашей голове нескольких личностей, которые находятся в постоянной борьбе за контроль над вашей жизнью. Стоит обратиться к психологу, чтобы поискать скрытые причины такого состояния.

МУЖСКОЕ ЛИЦО

Если вас насторожило и вызвало неприятные ощущения мужское лицо, то вы являетесь достаточно скрытным человеком, который предпочитает не показывать свое истинное лицо окружающим. Люди так же видят вашу личность лишь наполовину, не догадываясь, что творится в вашей голове. Иногда это помогает вам, но иногда может и вредить. Такое поведение может привести к отчуждению от общества, одиночеству. У вас нет раздвоения личности, вы целостный человек. Но вот тот факт, что вы всячески пытаетесь избежать честного и доверительного общения с окружающими, может указывать на наличие скрытой депрессии. Не стоит запускать свое состояние до худших последствий.