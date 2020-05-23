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Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)

Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая выложила новое фото и рассказала о своем голодании.

Знаменитая телеведущая решила привести себя в форму после нескольких месяцев карантина и опробовать метод интервального голодания. Леся Никитюк в течение трех недель воздерживалась от еды на определенный срок и решила продемонстрировать, как изменилось ее тело.

Снимок звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. На фото она позирует в лифте в откровенном образе, черной маске и солнцезащитных очках. Лаконичной подписью Леся Никитюк акцентировала внимание фолловеров на своем подтянутом животе.

Телеведущая призналась, что в течение трех недель соблюдает режим интервального голодания. Она не скрывает, что довольна изменениями своего тела, однако не стала рассекречивать килограммы, от которых ей уже удалось избавиться к началу летнего сезона.

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Так, Леся Никитюк позировала в облегающем костюме нюдового цвета, который состоял из шорт и топа, под который она решила не одевать белье, засветив грудь. Она также накинула длинный стильный пиджак в клеточку, который в этом сезоне выбирают модницы по всему миру. Такой образ позволил ведущей обнажить живот, на котором появляются кубики пресса. "Результат на лицо, я бы сказала на живот", - шутливо прокомментировала Леся Никитюк.

 
 
 
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В комментариях к посту поклонники поинтересовались, сколько часов знаменитость выдерживала без еды. Леся ответила, что голодала в течение 16 часов. Однако такой опыт стал для нее непростым: "На четвертый день хотела собаку съесть". Фолловеры засыпали ее комплиментами и отметили, что результат действительно потрясающий.

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Голодание, Леся Никитюк, Интервальное голодание.
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