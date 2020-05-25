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Ничто не сравниться: Мила Йовович показала, как развлекается на карантине

Ничто не сравниться: Мила Йовович показала, как развлекается на карантине
18:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса показала бои на водяных пистолетах, в которых участвует она и ее старшие дочери.

Мила Йовович вместе с семью придерживается карантина. Она играет с детьми, ведь во время насыщенных рабочих дней на это оставалось мало времени. А фото и видео своих карантинных будней делится со своими подписчиками в Инстаграме.

Милы Йовович Мила вместе со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 5-летней Дэшиэл, решили устроить бои наводяных пистолетах на улице возле своего дома. В удобном домашнем наряде они обливали друг друга с ног до головы. Такое занятие сильно развеселило девушек и подняло всем настроение. Знаменитость решила поделиться весельем со своими поклонниками.

Три с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме с нетерпением ждут новых публикаций Йовович, а эта создала особый позитивный настрой многим пользователям.

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Ничто не сравнится с хорошим водным боем с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице, – прокомментировала публикацию Мила.

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Актриса, Карантин, Мила Йовович.
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