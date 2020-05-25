Ничто не сравниться: Мила Йовович показала, как развлекается на карантине

Мила Йовович вместе с семью придерживается карантина. Она играет с детьми, ведь во время насыщенных рабочих дней на это оставалось мало времени. А фото и видео своих карантинных будней делится со своими подписчиками в Инстаграме.
Милы Йовович Мила вместе со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 5-летней Дэшиэл, решили устроить бои наводяных пистолетах на улице возле своего дома. В удобном домашнем наряде они обливали друг друга с ног до головы. Такое занятие сильно развеселило девушек и подняло всем настроение. Знаменитость решила поделиться весельем со своими поклонниками.
Три с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме с нетерпением ждут новых публикаций Йовович, а эта создала особый позитивный настрой многим пользователям.
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Nothing like a good ol water gun fight with the family over the weekend! The weather has been beautiful here in LA, so we’ve been taking advantage of it to get out of the house and spend some time outside. Our blueberries just exploded in the garden so we had a huge bowl of them this morning with breakfast! They taste so incredible picked fresh like that, so sweet and just like MORE blueberry like than anything I’ve bought from any market. I hope everyone is doing well and staying safe! Sending lots of love your way! Xoxo m
Ничто не сравнится с хорошим водным боем с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице, – прокомментировала публикацию Мила.