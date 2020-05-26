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Олег Скрипка рассказал, о разводе с француженкой

Олег Скрипка рассказал, о разводе с француженкой
08:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После нескольких лет брака пара рассталась, к тому же довольно болезненно.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка редко говорит о личной жизни. Еще реже соглашается рассказать о своей первой супруге-француженке, актриса по имени Мари. Скрипка вернулся в Украину и некоторое время даже не общался с бывшей возлюбленной.

Став гостем передачи "Зірковий шлях" на канале "Україна", музыкант рассказал, как завязались их отношения, и почему уже через некоторое время влюбленным предстоял столь болезненный разрыв.

С актрисой Мари Рибо музыкант из Украины познакомился в самом сердце Парижа, куда приехал с коллегами по группе. "Она была единственной девушкой, которая могла говорить на английском языке. Мне было интересно ее обо всем расспросить, - вспомнил он. - Мы говорили, говорили… А потом наше общение перешло в любовь. Для меня всегда была важна личность, а Мари действительно была очень интересным человеком".

Ради Мари музыкант взялся учить французский, и уже спустя три месяца порадовал девушку возможностью свободно изъясняться на ее родном языке. "Мари очень удивилась, когда узнала об этом, - посмеялся Скрипка. - У нас началось реальное общение, когда ты уже разговариваешь с человеком на одном языке".

Благодаря новым знаниям музыкант стал получать предложения по работе в театре и в кино, обзавелся новыми друзьями. Через некоторое время Скрипка переехал в Париж, где провел целых семь лет. Там же Мари стала его первой женой и концертным директором группы "ВВ".

"Мы были в браке четыре или пять лет, – продолжил музыкант. - А потом расстались, потому что прошла любовь".

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Как признался Скрипка, инициатором расставания стал он. На его отношения с Мари очень сильно повлияла тоска по дому. "Тебя накрывает эмигрантская ностальгия, поэтому ты начинаешь чувствовать и понимать, что такое корни, твой род, задумываешься о высоком смысле и о своей миссии, - объяснил он. - Я предлагал [переехать в Украину], но она не могла здесь адаптироваться. Времена были немного другие. К тому же французы не такие пластичные, как мы".

Расставание оказалось очень болезненным, поэтому бывшие супруги не поддерживали отношения. "В последний раз мы виделись в 2014 году, – добавил лидер "ВВ". - Мария организовала в Париже концерт группы".

После возвращения в Украину Олег Скрипка познакомился с Натальей Сидь, которой предстояло стать его второй супругой. В периоде с 2005 по 2012 год у пары родились четверо детей. Сегодня лидер "ВВ" также скрывает свою личную жизнь, о которой мало что известно.

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Олег Скрипка, Отношения, Развод, Знаменитости.
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