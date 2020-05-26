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Наталья Могилевская похвасталась формами в эффектном платьем (Фото)

Наталья Могилевская похвасталась формами в эффектном платьем (Фото)
12:31 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пикантным акцентом наряда стало экстремальное декольте, которое слегка обнажило грудь 44-летней артистки.

Украинская певица Наталья Могилевская примерила эффектное платье с прозрачными вставками. 

Фотографией в смелом образе исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram. В подписи к снимку она отметила, что старается быть красивой всегда, даже в домашней изоляции.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе", - написала звезда. 

 
 
 
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Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе. Ну что, все готовы завтра выходить потихоньку из режима самоизоляции? P. S. Спасибо за фотографию @lil.lakshmi.girl @alexandrporubaymykh @sarah_berlin_official #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #карантинпомогилевски #явесна #язавелась

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Публикация Могилевской вызвала бурную реакцию у ее фолловеров. Одни пишут, что снимок достоин обложки журнала, другие - критикуют Наталью за излишнюю откровенность. 

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"Наталья, вам очень идет это платье", "Бомбезное фото! На обложку журнала!", "Ну что сказать, шикарная грудь! Фотка супер", "Шикарная", "Эффектно на вас смотрится платье", - восхищаются одни.

"Наталья нравится, как певица, как женщина, привлекательная, красавица, но платье не нравится, какое оно очень пошлое и ей не подходит", "Платье шикарное, но разрез до пупка все портит! Пусть грудь сто раз помпезна, но не для такого платья, так бы она была графиня, а так вульгарно!", - пишут другие.

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Знаменитости, Могилевская, Наталия Могилевская.
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