Модель Эмили Ратаковски показала подтянутую фигуру в микро-бикини

Новости шоу бизнеса:На одном из кадров также запечатлен пес модели по кличке Коломбо.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась стройными формами в миниатюрном купальнике.

28-летняя звезда опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на отдыхе с супругом Себастьяном Беаром-МакКлардом.

На фото Ратаковски продемонстрировала сексуальную фигуру в крохотном бикини своего бренда Inamorata.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Adventurin Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Май 2020 в 3:03 PDT

Накануне Ратаковски объявила о запуске коллекции пляжных нарядов «для него и для нее». Линейка включила в себя пляжные комплекты для мужчин и женщин. На рекламных снимках коллекции Ратаковски появилась вместе с супругом.