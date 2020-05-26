Модель Эмили Ратаковски показала подтянутую фигуру в микро-бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась стройными формами в миниатюрном купальнике.
28-летняя звезда опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на отдыхе с супругом Себастьяном Беаром-МакКлардом.
На фото Ратаковски продемонстрировала сексуальную фигуру в крохотном бикини своего бренда Inamorata.
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Накануне Ратаковски объявила о запуске коллекции пляжных нарядов «для него и для нее». Линейка включила в себя пляжные комплекты для мужчин и женщин. На рекламных снимках коллекции Ратаковски появилась вместе с супругом.