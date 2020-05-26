Стала известна вероятная причина "Мегзита"

Новости шоу бизнеса:На днях стало известна вероятная причина, почему супруги составили королевские обязанности.

Составление королевских обязанностей, которое в прессе назвали "Мегзитом", не было спонтанным решением герцогов Сассекских. В этом убеждена королевский биограф Кэти Николл, которая общалась с инсайдерами Букингемского дворца. Как она рассказала The Sun, впервые Гарри и Меган задумались об этом, когда переехали в Виндзор.

Тогда все западные СМИ писали, что внуки Елизаветы II имели громкий конфликт, после чего Гарри захотел поселиться подальше от Уильяма. Нарушения были и в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а герцогиня Сассекская даже была убеждена, что существует заговор против нее. Поэтому после королевской свадьбы Меган Маркл никогда не чувствовала себя уютно во дворце.

"Меган была убеждена в существовании заговора против нее, поэтому она фактически изолировала себя, когда переехала с мужем в Виндзор... Кроме того, она с самого начала чувствовала себя чужой. Это была не та жизнь, которую она ожидала", - рассказала Кэти Николл.

Одной из причин, почему Меган Маркл не была счастливой в составе королевской семьи, была ее финансовая зависимость от королевы. После свадьбы герцогиня Сассекская не могла строить свою карьеру в Голливуде и должна была придерживаться строгих правил. Это также повлияло на решение Гарри и Меган составить королевские обязанности.