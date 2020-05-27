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Выберите письмо из будущего и узнайте, что Вас ждет

Выберите письмо из будущего и узнайте, что Вас ждет
20:32 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Оказывается, в нашем подсознании уже есть ответы почти на все вопросы, которые касаются ближайшего будущего.

Как хочется иногда узнать, что приготовила нам Судьба. Особенно волнует этот вопрос тех, кто стоит на пороге нового жизненного этапа или перед сложным выбором. Как приоткрыть тайный занавес?

Простой психологический тест позволит вам заглянуть на неделю вперед и узнать, к чему стоит подготовиться.

Выберите одного из почтовых голубей, изображенных на картинке. Не задумывайтесь над тем, почему вам понравилась та или иная птица. Выбор нужно делать интуитивно.

Голубь №1 - изобилие.

Вашей настойчивости можно только позавидовать! С таким внутренним стержнем, как у вас, легко горы свернуть. Именно на этой недели вас приятно удивит ее величество Фортуна: все сложится в идеальный пазл, трудности останутся в далеком прошлом, а ваши старания будут вознаграждены.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

Одно настораживает: в вашем окружении есть кто-то, кто пытается вам помешать. Постарайтесь не разглашать свои планы. Вас ожидает изобилие не только в финансовом понимании этого вопроса, но и в сфере личных отношений. Искренние чувства, любовь и нежность - вот ваши спутники в ближайшем будущем.

Голубь №2 - сила.

Ого, в вас кипит энергия! Можно с уверенностью сказать, что сейчас идеальное время для свершения самых смелых планов. И здоровье позволяет, и вашего внутреннего огня с лихвой хватит. Удачный период для путешествий и занятий спортом. Если чувствуете, что переизбыток силы утомляет вас, то направьте свою энергию в мирное русло - займитесь благотворительностью.

Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

Голубь №3 - надежда.

Впереди - тяжелая неделя.

Иногда вам будет казаться, что всё вокруг утратило смысл. Возможно, вы даже разуверитесь в своих сильных сторонах, начнете сами же себя критиковать и ругать за все промахи. Не спешите этого делать. На самом деле, это всего лишь такой период, его нужно пережить.

Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Хорошая новость состоит в том, что именно сейчас вам встретятся порядочные и отзывчивые люди, которые смогут реально помочь. Разрешите им это сделать. И помните - нельзя терять надежду.

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