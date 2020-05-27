Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей
В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей
В Минобразования зассказали, от чего зависят условия нового учебного года
В Минобразования зассказали, от чего зависят условия нового учебного года
Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве
Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве
Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео
Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео

Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео

Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео
17:18 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Поклонники звезды наблюдали за семейным батлом в Instagram.

Один из самых известных исполнителей мира Робби Уильямс на выходных очаровал поклонников танцевальным видео своей 7-летней дочери, которое опубликовал в Instagram.

Во время ролика девочка танцует под мелодию, которую никто не узнал. В комментариях предположили, что это будущий хит исполнителя, что подтверждают некоторые его комментарии. Дэнс-шоу отец и дочь решили устроить на кухне, где и зажигали от души.

"Тедди - мое тотемное животное", - пошутил в подписи Робби.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on

Видео набрало более 686 тысячи просмотров, что подтверждает заинтересованность фанатов в личной жизни исполнителя. Тысячи комментариев под публикацией натолкнули Уильямса на мысль повторить звездный танец Тедди, и он опубликовал свою работу.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on

Таланты кумира также не оставили равнодушными его фолловеров, которые засыпали ролик комментариями. Стоит отметить, у малышки, все же, получилось ярче зажечь под ритмичную мелодию.

Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сына

Напомним, Робби Уильямс со своей супругой Айдой Филд воспитывает 4-х детей - 7-летнюю Тедди, 6-летнего Чарлтона Валентайна, 2-летнюю Коко и 4-месячного Бо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робби Уильямс, Танец, Певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
03 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
04 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
05 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
NASA представило физическую карту Меркурия (Видео)
NASA представило физическую карту Меркурия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь