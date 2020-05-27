Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео

Новости шоу бизнеса:Поклонники звезды наблюдали за семейным батлом в Instagram.

Один из самых известных исполнителей мира Робби Уильямс на выходных очаровал поклонников танцевальным видео своей 7-летней дочери, которое опубликовал в Instagram.

Во время ролика девочка танцует под мелодию, которую никто не узнал. В комментариях предположили, что это будущий хит исполнителя, что подтверждают некоторые его комментарии. Дэнс-шоу отец и дочь решили устроить на кухне, где и зажигали от души.

"Тедди - мое тотемное животное", - пошутил в подписи Робби.

View this post on Instagram A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on May 23, 2020 at 1:25am PDT

Видео набрало более 686 тысячи просмотров, что подтверждает заинтересованность фанатов в личной жизни исполнителя. Тысячи комментариев под публикацией натолкнули Уильямса на мысль повторить звездный танец Тедди, и он опубликовал свою работу.

View this post on Instagram A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on May 24, 2020 at 11:51pm PDT

Таланты кумира также не оставили равнодушными его фолловеров, которые засыпали ролик комментариями. Стоит отметить, у малышки, все же, получилось ярче зажечь под ритмичную мелодию.

Напомним, Робби Уильямс со своей супругой Айдой Филд воспитывает 4-х детей - 7-летнюю Тедди, 6-летнего Чарлтона Валентайна, 2-летнюю Коко и 4-месячного Бо.