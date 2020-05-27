Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео

Один из самых известных исполнителей мира Робби Уильямс на выходных очаровал поклонников танцевальным видео своей 7-летней дочери, которое опубликовал в Instagram.
Во время ролика девочка танцует под мелодию, которую никто не узнал. В комментариях предположили, что это будущий хит исполнителя, что подтверждают некоторые его комментарии. Дэнс-шоу отец и дочь решили устроить на кухне, где и зажигали от души.
"Тедди - мое тотемное животное", - пошутил в подписи Робби.
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Видео набрало более 686 тысячи просмотров, что подтверждает заинтересованность фанатов в личной жизни исполнителя. Тысячи комментариев под публикацией натолкнули Уильямса на мысль повторить звездный танец Тедди, и он опубликовал свою работу.
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Таланты кумира также не оставили равнодушными его фолловеров, которые засыпали ролик комментариями. Стоит отметить, у малышки, все же, получилось ярче зажечь под ритмичную мелодию.
Напомним, Робби Уильямс со своей супругой Айдой Филд воспитывает 4-х детей - 7-летнюю Тедди, 6-летнего Чарлтона Валентайна, 2-летнюю Коко и 4-месячного Бо.