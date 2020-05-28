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Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни

Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
20:59 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:У каждого из нас свои сильные стороны. Что-то мы умеем делать лучше других, а в каких-то сферах не блещем умом и сообразительностью.

Чтобы разобраться в себе и понять, чем стоит заниматься в жизни, пройдите этот тест. Он поможет вам нащупать ваш путь к богатству.

Еще в 1978 году доктор психологии Сюзанна Деллинджер разработала простой тест на определение сильных сторон личности.

Итак, все, что вам нужно сделать, это интуитивно выбрать одну из фигур.

Выбрали? А теперь читаем расшифровку!

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Квадрат.

Если вы остановили свой выбор на этой фигуре, то вас можно смело назвать трудоголиком. Признайтесь, вы всегда очень старательны, терпеливы, внимательны к деталям и ответственны к заданиям. Ведь так? Никогда не бросаете незавершенные дела, последовательно выполняя поставленные задачи.

Квадрат сигнализирует о том, что у вас активнее развито левое полушарие мозга. Значит, вам нужно выбирать профессии бухгалтера, программиста, строителя, инженера или врача. Также вам идеально подойдет должность водителя.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

Прямоугольник.

Ваш выбор говорит о том, что вы недооцениваете свои таланты. Даже хуже - вы вообще не верите, что они у вас есть. А зря.Первым делом вам стоит прислушаться к себе и понять, чем бы вам хотелось заниматься, если бы не существовало никаких ограничений. Полезно вспомнить, кем вы мечтали стать в детстве - обычно детские мечты самые настоящие и искренние. Как только вы осознаете свой путь, удача сама придет в ваш дом. Небольшая подсказка: вам подойдет должность руководителя отдела, а еще аниматора. Если решите стать предпринимателем, то 100% добьетесь успеха.

Треугольник.

Ваша сильная сторона - быстро воспринимать и анализировать любую информацию. Вы умеете любую, даже самую сложную, задачу разложить по полочкам. Заработать большие деньги получится в роли дизайнера, адвоката, экономиста или архитектора. Можно пробовать себя в политике, есть все шансы на успех.

Минусы вашего характера - нетерпение и самоуверенность, осторожней с ними, могут помешать достигать новых высот.

Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Круг.

Люди, которые выбирают круг, очень восприимчивы к атмосфере в коллективе. Для них не так важно, что делать, как то, с какими людьми этим заниматься.

Хорошие отношения для вас выше успехов в карьере. Ваша слабость: обсуждать коллег и их взаимоотношения между собой. Вы немного ленивы. Конечно, с этими чертами лучше распрощаться.

Возможно, вам лучше заниматься домом или открыть свой бизнес. Поскольку у вас сильно развит эмоциональный интеллект, можно пробовать себя в актерском мастерстве или работать учителем.

Узнайте свою слабую сторону с помощью визуального теста

Зигзаг.

Если ваш выбор упал на зигзаг, то это говорит об одном: вы - творческая личность. Вы всегда замечаете красоту окружающего мира, способны оценить любую ситуацию с разных сторон. Но рутинная работа - убийство для вас.

Поэтому выбирайте ту профессию, где пригодятся все ваши гениальные идеи. Художник, музыкант, дизайнер, изобретатель - вот ваш идеальный список.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
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