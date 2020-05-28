Бывшая супруга Орландо Блума показала новые свадебные фото с миллионером

Новости шоу бизнеса:37-летняя Миранда Керр уже 3 года состоит в браке с миллиардером Эваном Шпигелем, который входит в список самых богатых людей Forbes.

Фото Миранда Керр разместила на инстаграм-странице, где поздравила любимого с особым праздником.

На кадрах было видно роскошное белое платье, которое для топовой модели создала креативный директор Dior Мария Грация Кюри.

Знаменитая американка также призналась, что идеи для своего образа невесты черпала от королевской семьи Монако. Поэтому и новые фото Миранды Керр столь же роскошны, как и у представителей монархий.

View this post on Instagram A post shared by Miranda (@mirandakerr) on May 27, 2020 at 10:31am PDT

Впервые о романе модели Миранды Керр и миллиардера Эвана Шпигеля стало известно в 2015 году. Влюбленные отправились в романтическое путешествие, где их сфотографировали папарацци. Впоследствии инсайдеры рассказали, что богач имеет серьезные намерения и уже познакомился с сыном Миранды от первого брака с актером Орландо Блумом.

В 2017 году Миранда Керр и Эван Шпигель устроили сказочную свадьбу, о которой заговорил весь мир. Церемония прошла во дворе их элитного дома в Брентвуде. На торжество пара пригласила всего 45 человек, среди которых были только самые близкие родственники и друзья.

Через день после свадьбы в сети появились несколько потрясающих фото, которые опубликовали в Vogue. Фотографом стал легендарный Патрик Демаршелье.

Сейчас звездная чета живет в Брентвуде, где воспитывает троих детей – 9-летнего Флинна, 2-летнюю Харт и 7-месячного Майлса.